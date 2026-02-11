Политолог Марат Шибутов рассказал о необходимости обновления Конституции Казахстана, проведя краткий исторический экскурс о её эволюции и подчеркнув актуальные вызовы современности, передает BAQ.KZ.

Об этом он сказал на заседании Конституционной комиссии, отметив, что проект учитывает изменения в обществе, государстве и международной среде.

– В Казахской ССР первую Конституцию приняли в 1937 году. А Конституция 1995 года действует уже больше 30 лет. Это фактически второй по длительности срок для двух государств за 90 лет. Смена документа – нормальный жизненный процесс. Мы как общество меняемся, государство меняется, и мир вокруг тоже меняется, — отметил Марат Шибутов.

Марат Шибутов подчеркнул необходимость отражения новых прав и реалий.

– Цифровые права для молодежи сейчас гораздо более значимы, чем обычные права. Нам нужно разделять права человека и права гражданина, ведь в стране живет и работает гораздо больше иностранцев, чем в 1995 году. Гражданам нужны возможности самореализации, творчества, интеллектуальной собственности, — отметил политолог.

Он добавил, что проект Конституции учитывает и изменения в политической системе страны.