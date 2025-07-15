Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1 миллиарда человек в мире страдают психическими расстройствами, что составляет более 12% мирового населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. При этом тревожная статистика показывает, что 50% всех психических заболеваний начинают проявляться до 14 лет.

В Казахстане ситуация также не является положительной. Согласно последнему отчету Mental State of the World 2024, наша страна занимает низкую позицию в мировом рейтинге по психическому здоровью, оказавшись на 76-78 местах из 83. Индекс психического здоровья Казахстана составил всего 52,3 из возможных 200, что помещает страну в категорию "Управление" с результатом, который означает, что среднестатистический гражданин может быть продуктивным лишь 70% времени - всего около 21 дня в месяц.

Этот результат, по мнению экспертов, указывает на серьезные проблемы с ментальным здоровьем в стране, которые также связаны с нехваткой специалистов в этой области: на 100 тыс. человек в Казахстане приходится менее одного психиатра, что делает доступ к качественной психиатрической помощи затруднительным.

Особенно тревожной остается ситуация в Центральной Азии, где Казахстан разделяет плохие позиции с соседними странами, такими как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, которые также находятся среди стран с низким психическим индексом.

На фоне общего ухудшения ситуации с психическим здоровьем в мире, Казахстан сталкивается с ростом суицидальных случаев, особенно среди несовершеннолетних. По данным статистики, в первой половине 2024 года зафиксировано 1,3 тыс. суицидов в стране, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако несмотря на снижение, возрастает число попыток самоубийства, особенно среди молодежи — число несовершеннолетних, совершивших суицид, увеличилось на 8,5% до 89 человек.

Социальные факторы — такие как тяжелое материальное положение, одиночество, конфликтные отношения в семье и страх наказания — оказывают наиболее сильное влияние на психологическое состояние граждан, особенно среди подростков. Эти данные подчеркивают, как важно повышать осведомленность о ментальных проблемах и бороться с предрассудками, которые всё ещё мешают многим искать профессиональную помощь.

Низкий уровень психического здоровья также сопряжен с негативными социальными последствиями, такими как повышение агрессии, вовлечение в криминальные структуры, ухудшение морального климата в обществе и снижение доверия между людьми. Казахстан, в свою очередь, вынужден заново пересматривать свою политику в области психиатрической помощи и улучшения условий для специалистов в этой области.

В мировом контексте лидерами по уровню ментального благополучия являются Доминиканская Республика, Танзания и Панама, где проблемы ментального здоровья решаются системно. Казахстану предстоит пройти долгий путь, чтобы изменить текущую ситуацию, улучшить поддержку специалистов и расширить доступ к психиатрической помощи для всех слоев населения.