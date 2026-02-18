Коты и кошки часто выбирают клавиатуру или ноутбук для отдыха именно в те моменты, когда вы работаете, сообщает BAQ.kz

Ветеринары выделяют пять главных причин такого поведения:

1.Ищут уют – клавиатура теплая, рядом с хозяином, идеальна для сна и расслабления.

2.Ревнуют к вашему вниманию – питомец хочет быть в центре вашего внимания и отвлечь от работы.

3.Тепло и комфорт для сна – кошка ценит место, пахнущее хозяином, безопасное и удобное.

4.Хотят поиграть – движения рук и объектов на экране привлекают внимание и стимулируют охотничьи инстинкты.

5.Любопытство – кошки наблюдают за вашими действиями и изучают окружающий мир.

Главная причина, которая растопит сердце любого владельца, — питомец ищет ваше внимание и тепло. Предложите альтернативное уютное место рядом, чтобы сохранить и комфорт кошки, и вашу работу.