Почему кошки любят сидеть на клавиатуре: теплое место и внимание хозяина
Коты и кошки часто выбирают клавиатуру или ноутбук для отдыха именно в те моменты, когда вы работаете.
Сегодня 2026, 05:18
Ветеринары выделяют пять главных причин такого поведения:
1.Ищут уют – клавиатура теплая, рядом с хозяином, идеальна для сна и расслабления.
2.Ревнуют к вашему вниманию – питомец хочет быть в центре вашего внимания и отвлечь от работы.
3.Тепло и комфорт для сна – кошка ценит место, пахнущее хозяином, безопасное и удобное.
4.Хотят поиграть – движения рук и объектов на экране привлекают внимание и стимулируют охотничьи инстинкты.
5.Любопытство – кошки наблюдают за вашими действиями и изучают окружающий мир.
Главная причина, которая растопит сердце любого владельца, — питомец ищет ваше внимание и тепло. Предложите альтернативное уютное место рядом, чтобы сохранить и комфорт кошки, и вашу работу.
