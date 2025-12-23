Почему Костанайская область не спешит с приватизацией объектов
В Костанайской области обсуждается план Министерства национальной экономики по приватизации ряда объектов, в том числе в сфере жилищного и социального строительства. Свою позицию по этому вопросу озвучил аким области Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы в ходе брифинга, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, соответствующий план приватизации был сформирован на уровне министерства и предусматривает проведение конкурсных процедур. При этом часть объектов уже проходила этапы модернизации и ранее находилась в частных руках.
"У Министерства экономики есть план по приватизации ряда объектов, в том числе в сфере жилищного и домостроения. Этот план предполагает проведение конкурса. При этом нужно понимать, что часть этих объектов уже проходила модернизацию, ранее они были частными, а сейчас снова включены в план приватизации", — отметил Кумар Аксакалов.
Глава региона подчеркнул, что при принятии окончательных решений необходимо учитывать объем государственных вложений, направленных на развитие этих объектов. По его словам, в регионе в них были инвестированы значительные бюджетные средства, что требует взвешенного подхода.
"Мы считаем, что проводить этот этап приватизации необходимо очень осторожно, потому что со стороны государства и региона были вложены значительные средства. В перспективе, уже ближе к 2050 году, нужно будет оценивать, как будет складываться ситуация дальше, поскольку государство профинансировало большую часть затрат на создание и развитие этих объектов. Окончательное решение по вопросу приватизации будет приниматься на уровне профильного министерства с учетом позиции регионов, и свою точку зрения область уже направила в уполномоченные органы", — заявил аким области.
