В Костанайской области обсуждается план Министерства национальной экономики по приватизации ряда объектов, в том числе в сфере жилищного и социального строительства. Свою позицию по этому вопросу озвучил аким области Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы в ходе брифинга, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, соответствующий план приватизации был сформирован на уровне министерства и предусматривает проведение конкурсных процедур. При этом часть объектов уже проходила этапы модернизации и ранее находилась в частных руках.

"У Министерства экономики есть план по приватизации ряда объектов, в том числе в сфере жилищного и домостроения. Этот план предполагает проведение конкурса. При этом нужно понимать, что часть этих объектов уже проходила модернизацию, ранее они были частными, а сейчас снова включены в план приватизации", — отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что при принятии окончательных решений необходимо учитывать объем государственных вложений, направленных на развитие этих объектов. По его словам, в регионе в них были инвестированы значительные бюджетные средства, что требует взвешенного подхода.