Почему люди чихают сериями: объяснение эксперта

Частые повторные чихи — обычное явление, и у него есть несколько причин.

Фото: фото из открытых источников

Частые повторные чихи — обычное явление, и у него есть несколько причин, сообщает BAQ.kz со ссылкой на medargo.ru.

Во‑первых, первый чих может не удалить все раздражители из носа — пыль, пыльцу, слизь или вирусы. Тогда мозг запускает рефлекс снова, пока проходы не очистятся.

Во‑вторых, чувствительность нервных окончаний у разных людей разная. У некоторых сигнал тревоги продолжается даже после первого чиха, что запускает серию повторов.

В-третьих, природа раздражителя играет роль: мелкая пыльца, вирусы или обильная слизь требуют нескольких чихов для удаления.

Наконец, анатомические особенности носа — узкие или извилистые ходы, искривленная перегородка — тоже могут усиливать чихательный цикл.

"Если человек чихает 10 и более раз подряд, это чаще всего связано с аллергией или вазомоторным ринитом — гиперреакцией слизистой на температуру, влажность или запахи", — объясняет доктор медицинских наук Константин Добрецов.

