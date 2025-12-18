"Шарики", "весёлый газ", закись азота – за этими, на первый взгляд, безобидными словами скрывается опасное явление, которое стремительно распространяется в клубной среде Казахстана. Медицинский газ, используемый для кратковременного наркоза, стал модным развлечением среди молодёжи и подростков, несмотря на серьёзные риски для психического и физического здоровья. Документальный фильм корреспондента BAQ.KZ посвящён подробному разбору того, что происходит с организмом при вдыхании закиси азота, почему кратковременная эйфория быстро сменяется психоэмоциональными расстройствами и как формируется зависимость.