  • 18 Декабря, 15:52

Почему молодежь подсела на веселящий газ и чем опасны шарики-кумарики. Документальный фильм

Врачи, МВД и личный опыт — о влиянии закиси азота на мозг, формировании зависимости и необратимых последствиях.

Фото: BAQ.KZ.

"Шарики", "весёлый газ", закись азота – за этими, на первый взгляд, безобидными словами скрывается опасное явление, которое стремительно распространяется в клубной среде Казахстана. Медицинский газ, используемый для кратковременного наркоза, стал модным развлечением среди молодёжи и подростков, несмотря на серьёзные риски для психического и физического здоровья. Документальный фильм корреспондента BAQ.KZ посвящён подробному разбору того, что происходит с организмом при вдыхании закиси азота, почему кратковременная эйфория быстро сменяется психоэмоциональными расстройствами и как формируется зависимость.

 

