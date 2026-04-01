Почему молодежь все чаще оказывается в простых секторах экономики

Молодые казахстанцы по-прежнему остаются одной из главных сил на рынке труда, но их положение постепенно становится менее устойчивым, передает BAQ.kz со ссылкой на Finprom.

Всё больше работы — в торговле и простых сферах, а возможностей в «сложной» экономике по-прежнему мало.

По итогам 2025 года в стране заняты около 3,6 млн человек, и почти 39% из них — молодёжь в возрасте от 15 до 34 лет. Однако это меньше, чем годом ранее. Проще говоря, рынок труда становится старше, а доля молодых работников постепенно сокращается.

Число наёмных работников уже несколько лет держится примерно на одном уровне — около 2,8 млн человек. Самозанятость тоже не растёт: наоборот, немного снизилась и составила около 816 тыс. человек.

Это важный сигнал: новых стабильных рабочих мест немного, а возможностей «начать своё дело» у молодёжи тоже не прибавляется.

В городах ситуация лучше: там занято около 2,3 млн молодых людей, и этот показатель растёт. В сельской местности — наоборот, снижение до 1,4 млн.

Молодёжь продолжает уезжать в города за работой и перспективами. Но это усиливает конкуренцию и давление на городской рынок труда.

Сильнее всего молодёжь представлена в южных и нефтяных регионах. Например, в Туркестанской области почти каждый второй работающий — молодой человек. Высокие показатели также в Мангистауской и Кызылординской областях.

А вот в северных и индустриальных регионах доля заметно ниже — около 30–32%.

В абсолютных цифрах лидируют Алматы (около 456 тыс. молодых работников) и Туркестанская область (393 тыс.), далее идут Шымкент и Алматинская область.

Почти половина всех занятых молодых казахстанцев — это люди 29–34 лет. Молодёжь 20–24 лет — около миллиона человек, а 25–28 лет — около 760 тыс.

А вот подростков 15–19 лет на рынке труда почти нет — всего около 74 тыс. человек. В городах они в основном учатся, а в некоторых сельских регионах — уже вынуждены работать.

Больше половины работающей молодёжи имеют высшее или профессиональное образование. Но это не всегда помогает найти работу по специальности.

Самая популярная сфера — торговля: там занято около 643 тыс. молодых людей. Далее идут образование (около 459 тыс.) и сельское хозяйство (около 337 тыс.).

А вот в сферах, где обычно нужны более высокие навыки, молодёжи значительно меньше. Например, в IT и связи — около 102 тыс., в финансовом секторе — около 96 тыс. человек.

Большинство молодых людей работают стандартный график. Но почти 500 тыс. человек трудятся больше 41 часа в неделю — то есть регулярно перерабатывают.

Ещё десятки тысяч формально числятся занятыми, но временно остаются без работы.

Молодёжь в республике активно работает, но структура занятости остаётся перекошенной. Больше всего вакансий — в торговле и простых секторах, а вот в высокооплачиваемых и технологичных отраслях мест всё ещё мало.