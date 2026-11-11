Почему нарушения при финансировании науки повторяются – ответ главы ВАП
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Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов объяснил, почему при финансировании науки в Казахстане продолжают выявлять одни и те же нарушения. По его словам, во время повторной проверки часть ранее выданных поручений ещё находилась на стадии исполнения, передает BAQ.KZ.
На заседании Курултая депутат Александр Данилов поинтересовался, почему нарушения, выявленные в 2025 году, повторились в 2026-м и как аудиторы контролируют их устранение.
Отвечая на вопрос, Алихан Смаилов сообщил, что повторный аудит проводился с февраля по май текущего года.
– Большинство наших поручений всё ещё находилось на стадии исполнения. Соответственно, аудит зафиксировал аналогичные нарушения, поскольку те изменения, которые предполагалось внести в законы и механизмы управления наукой, ещё не были внедрены, – пояснил он.
По словам председателя ВАП, на сегодняшний день исполнено 55% поручений, выданных по итогам прошлогодней проверки.
Оставшиеся, согласно информации Министерства науки и высшего образования, планируется исполнить в ближайшее время.
Как контролируют устранение нарушений
Смаилов пояснил, что по итогам проверок Высшая аудиторская палата выдаёт предписания и рекомендации.
При этом предписания, по его словам, исполняются на 100%, поскольку за их неисполнение предусмотрена административная ответственность физических и юридических лиц.
Уровень исполнения рекомендаций составляет более 75%.
Что изменилось за последние два года
Глава ВАП также сообщил, что за последние два года палата вдвое расширила охват аудитом бюджетных средств и эффективности управления государственными активами.
Одновременно увеличилось количество аудиторских мероприятий, предписаний и рекомендаций.
– На сегодня доля финансовых нарушений в охваченном аудитом финансировании сократилась на 36%. Доля неэффективного планирования и неэффективного использования сократилась практически в два раза, – отметил Алихан Смаилов.
По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе Высшей аудиторской палаты, проверяемых организаций и Правительства.
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