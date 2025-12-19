О причинах миграции населения высказался аким Павлодарской области, передаёт BAQ.KZ.

На брифинге в СЦК Асаин Байханов назвал несколько основных причин, из-за которых из региона уезжают люди. Серьезный отток приходится на Российскую Федерацию. Молодежь уезжает учиться в Новосибирск, Омск, Томск и Кемерово. Половина выпускников остается в этих городах, обустраивая там жизньа. В регионе есть проблемы с демографическим ростом. Еще одной системной проблемой можно назвать экологическую ситуацию.

"Мы занимаем первое место по выбросам в стране. Если страна выбрасывает два миллиона сто тысяч тонн твердых частиц, Павлодарская область занимает долю в 30% от этого значения. Основная масса выбросов приходится на Экибастуз, порядка 400 тысяч тонн, из-за крупных энергопроизводящих компаний", - ответил глава региона.

Ранее на брифинге Асаин Байханов рассказал о том, будет ли в Павлодаре запущена программа реновации. В частности,ответил о расселении жителей района Затон.