Депутат Мажилиса Ерлан Бейсенбаев направил официальный запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, выразив серьезную обеспокоенность затягиванием введения ответственности за нарушение правил оборота энергетических напитков, передает BAQ.KZ. По словам депутата, Закон от 8 июля 2024 года, направленный на защиту здоровья молодежи, до сих пор не работает в полной мере. Хотя документ запрещает продажу энергетиков лицам младше 21 года, требует их отдельного размещения в магазинах и вводит обязательную маркировку, фактически эти нормы остаются без контроля.

Проверяющие органы, отмечает Бейсенбаев, не могли наказывать нарушителей почти полтора года, так как административные поправки в КоАП были утверждены только на прошлой неделе — и то под жестким давлением депутатского корпуса. В итоге Закон, который должен защищать молодое поколение, все это время действовал лишь формально.

Депутат подчеркивает: свободная продажа энергетиков среди подростков несет риски для здоровья — напитки провоцируют бессонницу, нервозность, истощение нервной системы и формирование зависимости. Он также напомнил о схожей проблеме с отсутствием контроля за кальянами, что вызывает сомнения в отсутствии лоббирования бизнеса. Бейсенбаев требует от Минздрава объяснить причины задержки и указывает, что подобная ситуация подрывает доверие общества к госорганам и мешает формированию культуры "нулевой терпимости" к правонарушениям.

В запросе депутат просит министерство:

объяснить, почему ответственность введена спустя полтора года после принятия закона;

указать, почему Минздрав не обеспечил исполнение норм с 1 января 2025 года, несмотря на публичные обещания;

сообщить, какие дисциплинарные меры последуют в отношении ответственных лиц;

назвать конкретные сроки разработки нормативного акта, который позволит полноценно контролировать оборот энергетиков.

Запрос подписали также и другие депутаты фракции "Аманат".