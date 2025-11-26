Почему не работает закон об энергетиках? Депутат Бейсенбаев требует ответа от Минздрава
Депутат Мажилиса Ерлан Бейсенбаев направил официальный запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, выразив серьезную обеспокоенность затягиванием введения ответственности за нарушение правил оборота энергетических напитков, передает BAQ.KZ. По словам депутата, Закон от 8 июля 2024 года, направленный на защиту здоровья молодежи, до сих пор не работает в полной мере. Хотя документ запрещает продажу энергетиков лицам младше 21 года, требует их отдельного размещения в магазинах и вводит обязательную маркировку, фактически эти нормы остаются без контроля.
Проверяющие органы, отмечает Бейсенбаев, не могли наказывать нарушителей почти полтора года, так как административные поправки в КоАП были утверждены только на прошлой неделе — и то под жестким давлением депутатского корпуса. В итоге Закон, который должен защищать молодое поколение, все это время действовал лишь формально.
Депутат подчеркивает: свободная продажа энергетиков среди подростков несет риски для здоровья — напитки провоцируют бессонницу, нервозность, истощение нервной системы и формирование зависимости. Он также напомнил о схожей проблеме с отсутствием контроля за кальянами, что вызывает сомнения в отсутствии лоббирования бизнеса. Бейсенбаев требует от Минздрава объяснить причины задержки и указывает, что подобная ситуация подрывает доверие общества к госорганам и мешает формированию культуры "нулевой терпимости" к правонарушениям.
В запросе депутат просит министерство:
- объяснить, почему ответственность введена спустя полтора года после принятия закона;
- указать, почему Минздрав не обеспечил исполнение норм с 1 января 2025 года, несмотря на публичные обещания;
- сообщить, какие дисциплинарные меры последуют в отношении ответственных лиц;
- назвать конкретные сроки разработки нормативного акта, который позволит полноценно контролировать оборот энергетиков.
Запрос подписали также и другие депутаты фракции "Аманат".
