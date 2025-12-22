В Астане сохраняется дефицит тёплых остановок, а часть уже установленных павильонов периодически не функционирует. На брифинге в СЦК аким столицы Женис Касымбек прокомментировал ситуацию, объяснив, с чем связаны ограничения и как город планирует решать проблему, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, основная сложность заключается в стремительном росте столицы и одновременном появлении новых жилых районов, которые требуют инфраструктуры.

"Город активно растёт, появляются новые районы, и потребность в тёплых остановках увеличивается. Стоимость одной такой остановки доходит до 15 млн тенге, поэтому решение об их установке принимается с учётом бюджета и плотности населения. В приоритете - места, где проживает наибольшее количество людей. В среднем ежегодно в каждом районе реализуется порядка 15 таких проектов, и эта работа будет продолжена", — отметил аким.

Глава города также заверил, что вопрос работоспособности тёплых остановок находится на постоянном контроле акимата.