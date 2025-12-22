Почему не всё тёплые остановки функционируют в Астане
В Астане сохраняется дефицит тёплых остановок, а часть уже установленных павильонов периодически не функционирует. На брифинге в СЦК аким столицы Женис Касымбек прокомментировал ситуацию, объяснив, с чем связаны ограничения и как город планирует решать проблему, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, основная сложность заключается в стремительном росте столицы и одновременном появлении новых жилых районов, которые требуют инфраструктуры.
"Город активно растёт, появляются новые районы, и потребность в тёплых остановках увеличивается. Стоимость одной такой остановки доходит до 15 млн тенге, поэтому решение об их установке принимается с учётом бюджета и плотности населения. В приоритете - места, где проживает наибольшее количество людей. В среднем ежегодно в каждом районе реализуется порядка 15 таких проектов, и эта работа будет продолжена", — отметил аким.
Глава города также заверил, что вопрос работоспособности тёплых остановок находится на постоянном контроле акимата.
"Все тёплые остановки находятся на контроле акимата. Районные акиматы проводят ежедневные проверки, обращения жителей оперативно рассматриваются, и при выявлении проблем мы стараемся как можно быстрее устранять неисправности", — подчеркнул Женис Касымбек.
