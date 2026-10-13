Новые здания проверяют на доступность: почти половина не прошла
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С 1 июля в Казахстане проверяют новые здания на доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан. За три месяца проверку прошли только 26% объектов. Почти в половине случаев, 46%, в согласовании отказали.
К 1 октября в территориальные департаменты Министерства труда и социальной защиты населения поступило 562 заявления. Согласовали 147 деклараций, отказали по 259 заявлениям, остальные пока рассматривают.
Пандусы без поручней и узкие двери
Чаще всего здания не проходят проверку из-за того, что не соответствуют строительным нормам в части доступности. На пандусах нет поручней или их установили не по правилам. Дверные проемы слишком узкие.
Из-за таких недочетов человеку на коляске или с ограниченной подвижностью трудно безопасно попасть в здание и передвигаться внутри.
Часть отказов связана и с тем, что заявления подали по объектам, для которых такое согласование не требуется.
Кто и что проверяет
Новые правила появились вместе со Строительным кодексом. С 1 июля декларации о доступности согласуют территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.
Они проверяют только одно, могут ли люди с инвалидностью и другие маломобильные граждане свободно попасть в здание и передвигаться по нему. Согласование проходят объекты перед вводом в эксплуатацию.
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