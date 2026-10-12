Почему новый iPhone в Казахстане дороже, чем во всей Европе - эксперт

Новый iPhone 18 Pro на 256 ГБ в Казахстане официально стоит 849 990 теңге. Это около $1 920, или примерно 160% от цены в США. По расчетам независимого финансового аналитика Андрея Чеботарёва, дороже этот смартфон продают только в двух странах из 36.

Поводом для подсчета стал рейтинг Visual Capitalist. Аналитики сравнили официальные цены Apple на iPhone 18 Pro 256 ГБ в 35 странах и пересчитали их в доллары по курсам конца сентября.

Казахстана в списке не оказалось, поэтому Чеботарёв посчитал сам. Если бы страну включили в рейтинг, она заняла бы 34-е место из 36, между Индией и Бразилией.

Получается, что у нас iPhone дороже, чем в Швейцарии, Норвегии, Дании, Финляндии и вообще в любой стране Европы.

Дело не в налогах

Первое, что приходит в голову, это налоги. Но аналитик напоминает, что в Европе НДС заметно выше. В Германии он составляет 19%, во Франции 20%, в Финляндии 25,5%. И при этом наценка на iPhone там почти вдвое ниже, чем в Казахстане.

Причину Чеботарёв видит в том, как устроен рынок.

«Дело в структуре рынка - у Apple здесь нет прямого присутствия, товар идёт через цепочку дистрибьюторов и ритейла, объёмы маленькие, и каждое звено закладывает свою маржу».

Каждый посредник между Apple и покупателем добавляет к цене свою долю. В итоге казахстанец платит за тот же телефон заметно больше, чем житель Берлина или Хельсинки.