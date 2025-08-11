Пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана достигли 23,5 трлн тенге, сообщается в официальном ответе Национального банка на запрос BAQ.KZ.

В структуре портфеля доля финансовых инструментов, номинированных в тенге, составляет 58,3%, в иностранной валюте — 41,7%.

По данным Национального банка, основная часть инвестиций на казахстанском финансовом рынке приходится на государственные ценные бумаги Министерства финансов РК (ГЦБ), их доля — 43,7% или 10,3 трлн тенге. ГЦБ считаются наиболее надежным и ликвидным инструментом на рынке ценных бумаг страны.

Помимо ГЦБ, в портфеле пенсионных активов присутствуют финансовые инструменты квазигосударственного и банковского секторов Казахстана, а также зарубежные инвестиции. Национальный банк инвестирует пенсионные активы исключительно в интересах вкладчиков, строго соблюдая рыночные принципы. Финансирование проектов реального сектора экономики осуществляется не напрямую, а путем приобретения облигаций надежных эмитентов — АО "НУХ „Байтерек“" и АО "ФНБ „Самрук-Казына“".

Вырученные от размещения облигаций средства направляются на сферы, одобренные государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.

На текущий момент объем инвестиций ЕНПФ в облигации "Байтерек" и "Самрук-Казына" составил 651 млрд тенге, из них:

транспортная инфраструктура — 173 млрд тенге, годовая доходность 13%, срок — 15 лет (с амортизацией основного долга с 6-го года по 10% ежегодно);

агропромышленный комплекс — 388 млрд тенге, среднегодовая доходность 15,9%, срок — от 1 до 5 лет;

энергетические проекты — 90 млрд тенге, плавающая ставка, индексированная на инфляцию, срок — 15 лет (с амортизацией основного долга).

Нацбанк подчеркивает, что такие облигации размещаются среди широкого круга инвесторов на рыночных условиях, а условия выпуска и порядок целевого использования средств отражаются в их проспектах и публикуются на сайте Казахстанской фондовой биржи.

На зарубежных рынках активы ЕНПФ вкладываются в такие классы активов, как государственные облигации США, госбумаги развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и акции. Валютный портфель формируется на основе индексного управления. В индекс акций входит более 1000 эмитентов, в индекс корпоративных облигаций — более 7000 ценных бумаг.

Как формируется инвестиционный доход?

Для обеспечения доходности пенсионных накоплений средства вкладчиков ЕНПФ инвестируются в акции, облигации, депозиты и другие финансовые инструменты разных валют, стран, секторов и эмитентов в соответствии с рыночными условиями.

Эти инвестиции приносят доход в виде процентных выплат, дивидендов и роста стоимости активов. Полученная прибыль распределяется между вкладчиками ЕНПФ, позволяя сохранять и приумножать их пенсионные накопления.

Однако инвестиционный доход не является постоянным и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости активов портфеля, колебаний валютных курсов, уровня инфляции, размера выплачиваемых дивидендов и других факторов. Такой подход соответствует международной практике учета инвестиционного дохода и применяется ко всем управляемым финансовым инструментам.

Согласно Правилам учета №49, пенсионные накопления вкладчиков (получателей) ЕНПФ с учетом полученного инвестиционного дохода пересчитываются еженедельно и в конце каждого месяца. Поэтому сумма накоплений меняется постоянно, — говорится в официальном ответе.