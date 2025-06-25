В кулуарах Мажилиса журналисты спросили заместителя премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина о последствиях увеличения НДС на потребительские кредиты до 25%. Обеспокоенность вызвало то, не приведёт ли это к удорожанию займов и снижению их доступности для населения, передаёт BAQ.KZ.

Жумангарин заверил, что влияние будет сдержанным:

"Сейчас базовая ставка Нацбанка — 16,5%. Ставка по беззалоговым кредитам — 46%, по залоговым — около 35%. Ипотека снизилась до 20%. Повышение НДС никак не повлияет напрямую на эти ставки".

По его словам, рост потребительского кредитования в Казахстане остаётся высоким — особенно с 2022 года. Только за 2024 год:

общий кредитный портфель экономики вырос на 20,9% — до 33,8 трлн тенге;

кредиты бизнеса — на 16%, до 13 трлн тенге;

кредиты населения — на 24%, до 21 трлн тенге;

потребительские кредиты выросли на 33%, до 14 трлн тенге.

"Это один из факторов, влияющих на инфляцию. Между ними есть прямая корреляция. Повышение НДС на потребкредиты — один из инструментов для сдерживания этого роста", — пояснил министр.

В то же время он отметил, что задача полностью остановить потребительское кредитование не стоит:

"Потребительское кредитование — не есть плохо. Валовой внутренний продукт состоит из четырёх слагаемых: потребление, инвестиции, госвливания и чистый экспорт. Потребление — важный элемент. Но вместе с тем нужно поднимать кредитование реального сектора экономики".

Ранее мы писали о том, что переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС.