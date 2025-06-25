Почему подняли НДС на кредиты и как это скажется на казахстанцах
Власти объяснили, как работает новый НДС.
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В кулуарах Мажилиса журналисты спросили заместителя премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина о последствиях увеличения НДС на потребительские кредиты до 25%. Обеспокоенность вызвало то, не приведёт ли это к удорожанию займов и снижению их доступности для населения, передаёт BAQ.KZ.
Жумангарин заверил, что влияние будет сдержанным:
"Сейчас базовая ставка Нацбанка — 16,5%. Ставка по беззалоговым кредитам — 46%, по залоговым — около 35%. Ипотека снизилась до 20%. Повышение НДС никак не повлияет напрямую на эти ставки".
По его словам, рост потребительского кредитования в Казахстане остаётся высоким — особенно с 2022 года. Только за 2024 год:
- общий кредитный портфель экономики вырос на 20,9% — до 33,8 трлн тенге;
- кредиты бизнеса — на 16%, до 13 трлн тенге;
- кредиты населения — на 24%, до 21 трлн тенге;
- потребительские кредиты выросли на 33%, до 14 трлн тенге.
"Это один из факторов, влияющих на инфляцию. Между ними есть прямая корреляция. Повышение НДС на потребкредиты — один из инструментов для сдерживания этого роста", — пояснил министр.
В то же время он отметил, что задача полностью остановить потребительское кредитование не стоит:
"Потребительское кредитование — не есть плохо. Валовой внутренний продукт состоит из четырёх слагаемых: потребление, инвестиции, госвливания и чистый экспорт. Потребление — важный элемент. Но вместе с тем нужно поднимать кредитование реального сектора экономики".
Ранее мы писали о том, что переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС.
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