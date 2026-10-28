Почему после праздников нужен еще один выходной? Разбираемся с «(НЕ)диванными экспертами»
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Праздники мы ждем ради отдыха, встреч с близкими и возможности отвлечься от повседневных дел. Но почему одни даты становятся выходными для всей страны, а другие проходят почти незаметно? И почему после нескольких дней отдыха иногда хочется отдохнуть еще?
В пятом выпуске проекта BAQ.KZ «(НЕ)диванные эксперты» разбираемся, зачем обществу нужны праздники, как они влияют на жизнь казахстанцев и умеем ли мы отдыхать.
Вместе с экспертом обсуждаем, чем национальные праздники отличаются от государственных и профессиональных, кто определяет праздничные даты и почему дополнительный выходной положен далеко не всегда.
Отдельная тема выпуска касается праздничных традиций. Почему одни из них сохраняются десятилетиями, а другие постепенно забываются? Как праздничные дни отражаются на экономике и почему вместо долгожданного отдыха иногда приносят усталость?
Смотрите новый выпуск «(НЕ)диванных экспертов» и делитесь в комментариях, какой праздник ждете больше всего и как предпочитаете проводить выходные.
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