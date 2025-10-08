Один литр масла и мешок муки — сегодня едва ли не главный показатель ежедневных расходов каждой семьи. Согласно последнему отчету Евразийской экономической комиссии, цены на эти товары в Казахстане остаются более доступными, чем в соседних странах. Министерство торговли и интеграции в официальном ответе на запрос редакции BAQ.KZ объяснило, какие меры предпринимаются для сохранения ценовой стабильности.

Казахстан — среди лидеров по доступности продовольствия

По официальным данным, в июне цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане были ниже среднего уровня по странам Евразийского экономического союза.

Основные продукты ежедневного спроса — подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, гречка, рис, мука, хлеб, картофель, лук, морковь и капуста — продаются по самым низким ценам среди государств ЕАЭС.

Так, по доступности:

•говядины и молока Казахстан занимает 2-е место после Беларуси,

•мяса птицы — 3-е место после Беларуси и России,

•сливочного масла — 3-е место после Кыргызстана.

Эти данные подтверждают эффективность продовольственной политики страны и сохранение внутреннего рыночного баланса.

"Казахстан удерживает самые доступные цены на социально значимые продукты среди стран — участников ЕАЭС", - говорится в официальном ответе Министерства торговли и интеграции.

Сколько стоит говядина

В декабре 2023 года средняя цена на говядину (лопаточная и грудинная части) составляла 2 506 тенге за килограмм,

в сентябре 2024-го — 2 549 тенге,

а в декабре — 2 572 тенге.

Таким образом, за год рост цен оказался незначительным. Это при том, что подорожали топливо и электроэнергия.

В отдельные периоды мясо продавалось даже ниже себестоимости — в рамках мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты.

Для сравнения:

•в России — 10 180 тенге,

•в Узбекистане — 5 227 тенге,

•в Армении — 5 112 тенге,

•в Таджикистане — 6 070 тенге,

•в Беларуси — 4 480 тенге.

Таким образом, стоимость говядины в Казахстане остается одной из самых доступных в регионе.

Рынок и государственное регулирование

Казахстан — страна с рыночной экономикой. Несмотря на то что цены формируются спросом и предложением, правительство принимает конкретные меры по стабилизации стоимости социально значимых товаров.

В утвержденный Министерством торговли перечень входят мука, хлеб, макароны, растительное масло, мясо, молоко, сахар и другие часто потребляемые продукты.

"Самые низкие цены среди стран ЕАЭС отмечаются на подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, гречку, рис, муку, хлеб, картофель, лук, морковь и капусту", — сообщили в ведомстве.

Цены на овощи

С начала августа рост цен на овощи замедлился в среднем в 2,5 раза.

Например:

•картофель подешевел с 300 до 140–170 тенге,

•морковь — с 295 до 179 тенге,

•лук — с 222 до 129 тенге.

Также:

•цены на молочные продукты с начала года выросли всего на 5,3%,

•гречка — на 8,9% (но её доля в потребительской корзине невелика),

•макароны, мука и рис по сравнению с прошлым годом подешевели.

Контроль над торговыми надбавками и посредниками

Государство напрямую не ограничивает цены, но жестко следит за необоснованными наценками и цепочками посредников.

Торговая надбавка не должна превышать 15% — за нарушение накладываются штрафы.

В 2024 году возбуждено 2 191 административное дело, сумма штрафов составила 39,6 млн тенге.

С помощью электронных счетов-фактур проанализированы цепочки поставок — 345 неэффективных посредников выведены с рынка.

Система стабилизационных фондов и "оборотной схемы" позволяет формировать запасы продукции заранее, чтобы предотвратить сезонный рост цен.

Кроме того:

•в мае–октябре действовало временное ограничение на экспорт крупного рогатого скота для защиты внутренних цен на говядину,

•подписаны меморандумы с производителями яиц, масла, соли и картофеля, что помогло избежать дефицита и резкого роста цен.

Факторы, влияющие на ценовую политику

По данным министерства, на цены влияют:

•зависимость от импортного сырья и оборудования,

•рост транспортных и логистических расходов,

•колебания мировых цен,

•климатические и геополитические условия.

Например, рост внешнего спроса на мясо и картофель отражается и на внутреннем рынке. Поэтому правительство ведет постоянный мониторинг и при необходимости применяет интервенционные меры.

Позиция Казахстана на рынке ЕАЭС

Сегодня Казахстан — одна из немногих стран Евразийского экономического союза, где одновременно сохраняются ценовая стабильность и доступность продовольствия.

Это обеспечивается не только за счет контроля, но и за счет развития производства, переработки, логистики и торговой инфраструктуры.

В 2024 году общий объем сельскохозяйственного производства достиг 8,3 трлн тенге.

Увеличились посевы масличных культур и картофеля, выросло поголовье скота и производство молока.

Эти тенденции усилили продовольственную безопасность страны и способствовали стабилизации рынка.

Сегодня Казахстан входит в тройку лидеров ЕАЭС по доступности продуктов питания и стабильности цен.

Это результат системной государственной политики и эффективного партнерства бизнеса и власти.

Хотя цены подчиняются рыночным законам, в стране сохраняется баланс между социальной справедливостью и экономическим равновесием.

Если этот курс будет продолжен, Казахстан может стать надежной опорой региональной продовольственной безопасности в ближайшие годы.