Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах
Как государство регулирует наценки, выстраивает запасы и сдерживает инфляцию на продовольствие.
Сегодня, 07:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
132Фото: Gemini
Один литр масла и мешок муки — сегодня едва ли не главный показатель ежедневных расходов каждой семьи. Согласно последнему отчету Евразийской экономической комиссии, цены на эти товары в Казахстане остаются более доступными, чем в соседних странах. Министерство торговли и интеграции в официальном ответе на запрос редакции BAQ.KZ объяснило, какие меры предпринимаются для сохранения ценовой стабильности.
Казахстан — среди лидеров по доступности продовольствия
По официальным данным, в июне цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане были ниже среднего уровня по странам Евразийского экономического союза.
Основные продукты ежедневного спроса — подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, гречка, рис, мука, хлеб, картофель, лук, морковь и капуста — продаются по самым низким ценам среди государств ЕАЭС.
Так, по доступности:
•говядины и молока Казахстан занимает 2-е место после Беларуси,
•мяса птицы — 3-е место после Беларуси и России,
•сливочного масла — 3-е место после Кыргызстана.
Эти данные подтверждают эффективность продовольственной политики страны и сохранение внутреннего рыночного баланса.
"Казахстан удерживает самые доступные цены на социально значимые продукты среди стран — участников ЕАЭС", - говорится в официальном ответе Министерства торговли и интеграции.
Сколько стоит говядина
В декабре 2023 года средняя цена на говядину (лопаточная и грудинная части) составляла 2 506 тенге за килограмм,
в сентябре 2024-го — 2 549 тенге,
а в декабре — 2 572 тенге.
Таким образом, за год рост цен оказался незначительным. Это при том, что подорожали топливо и электроэнергия.
В отдельные периоды мясо продавалось даже ниже себестоимости — в рамках мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты.
Для сравнения:
•в России — 10 180 тенге,
•в Узбекистане — 5 227 тенге,
•в Армении — 5 112 тенге,
•в Таджикистане — 6 070 тенге,
•в Беларуси — 4 480 тенге.
Таким образом, стоимость говядины в Казахстане остается одной из самых доступных в регионе.
Рынок и государственное регулирование
Казахстан — страна с рыночной экономикой. Несмотря на то что цены формируются спросом и предложением, правительство принимает конкретные меры по стабилизации стоимости социально значимых товаров.
В утвержденный Министерством торговли перечень входят мука, хлеб, макароны, растительное масло, мясо, молоко, сахар и другие часто потребляемые продукты.
"Самые низкие цены среди стран ЕАЭС отмечаются на подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, гречку, рис, муку, хлеб, картофель, лук, морковь и капусту", — сообщили в ведомстве.
Цены на овощи
С начала августа рост цен на овощи замедлился в среднем в 2,5 раза.
Например:
•картофель подешевел с 300 до 140–170 тенге,
•морковь — с 295 до 179 тенге,
•лук — с 222 до 129 тенге.
Также:
•цены на молочные продукты с начала года выросли всего на 5,3%,
•гречка — на 8,9% (но её доля в потребительской корзине невелика),
•макароны, мука и рис по сравнению с прошлым годом подешевели.
Контроль над торговыми надбавками и посредниками
Государство напрямую не ограничивает цены, но жестко следит за необоснованными наценками и цепочками посредников.
Торговая надбавка не должна превышать 15% — за нарушение накладываются штрафы.
В 2024 году возбуждено 2 191 административное дело, сумма штрафов составила 39,6 млн тенге.
С помощью электронных счетов-фактур проанализированы цепочки поставок — 345 неэффективных посредников выведены с рынка.
Система стабилизационных фондов и "оборотной схемы" позволяет формировать запасы продукции заранее, чтобы предотвратить сезонный рост цен.
Кроме того:
•в мае–октябре действовало временное ограничение на экспорт крупного рогатого скота для защиты внутренних цен на говядину,
•подписаны меморандумы с производителями яиц, масла, соли и картофеля, что помогло избежать дефицита и резкого роста цен.
Факторы, влияющие на ценовую политику
По данным министерства, на цены влияют:
•зависимость от импортного сырья и оборудования,
•рост транспортных и логистических расходов,
•колебания мировых цен,
•климатические и геополитические условия.
Например, рост внешнего спроса на мясо и картофель отражается и на внутреннем рынке. Поэтому правительство ведет постоянный мониторинг и при необходимости применяет интервенционные меры.
Позиция Казахстана на рынке ЕАЭС
Сегодня Казахстан — одна из немногих стран Евразийского экономического союза, где одновременно сохраняются ценовая стабильность и доступность продовольствия.
Это обеспечивается не только за счет контроля, но и за счет развития производства, переработки, логистики и торговой инфраструктуры.
В 2024 году общий объем сельскохозяйственного производства достиг 8,3 трлн тенге.
Увеличились посевы масличных культур и картофеля, выросло поголовье скота и производство молока.
Эти тенденции усилили продовольственную безопасность страны и способствовали стабилизации рынка.
Сегодня Казахстан входит в тройку лидеров ЕАЭС по доступности продуктов питания и стабильности цен.
Это результат системной государственной политики и эффективного партнерства бизнеса и власти.
Хотя цены подчиняются рыночным законам, в стране сохраняется баланс между социальной справедливостью и экономическим равновесием.
Если этот курс будет продолжен, Казахстан может стать надежной опорой региональной продовольственной безопасности в ближайшие годы.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- В Семее сгорел маршрутный автобус
- 119 человек получили пищевое отравление в Турции