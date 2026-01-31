Прямой рейс из Шымкента в Каир, запущенный летом прошлого года авиакомпанией SCAT Airlines, временно отсутствует в актуальном расписании, сообщает BAQ.kz. Ранее рейсы выполнялись дважды в неделю на Boeing 737-800 и 737 MAX 8.

Как пояснили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог, направление является сезонным и выполняется только при устойчивом пассажирском спросе. При снижении загрузки рейсы временно приостанавливаются — это стандартная практика гражданской авиации.

Ведомство также опровергло слухи о возможной отмене других международных направлений из Шымкента, включая европейские маршруты. Специалисты отметили, что расписание формируется с учетом пассажиропотока, экономической целесообразности и решений авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует открыть и возобновить 15 международных маршрутов, часть которых будет выполняться из Шымкента. В этом году в аэропортах Шымкента, Актау, Актобе и Атырау внедрят систему Q-gate для ускорения паспортного контроля.