В Казахстане значительно усилили меры поддержки медицинских работников. В 2025 году объем финансирования для врачей, работающих в сельской местности по дефицитным специальностям, вырос в два раза - до 4,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства здравоохранения, социальную поддержку в прошлом году получили 529 врачей - это вдвое больше по сумме, чем годом ранее. В 2024 году помощь была оказана 254 специалистам на сумму 2,2 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации. В 2025 году обучение и переподготовку прошли около 24 тысяч медицинских работников за счет бюджета.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула, что поддержка врачей остается одним из приоритетов государственной политики.

«Мы последовательно усиливаем меры социальной защиты, создаем условия для профессионального роста и повышения качества жизни наших врачей. Уже сформирована модель, в которой врач защищён социально и мотивирован работать в регионах», - отметила она.

Жилье, выплаты и льготы

Для привлечения специалистов в сельскую местность предусмотрен целый пакет мер поддержки. Врачи могут получить бюджетные кредиты на покупку или строительство жилья, а также подъемные выплаты при переезде.

Дополнительно государство компенсирует транспортные расходы, предоставляет льготы по коммунальным платежам и обеспечивает приоритетное устройство детей в детские сады.

В 2025 году различные меры поддержки получили 1760 врачей. Из них более 700 обеспечены служебным жильем, свыше 1700 - получили подъемные выплаты, часть специалистов воспользовалась компенсациями и другими льготами.

Дополнительные меры

Для повышения престижа профессии в стране введено почётное звание «Қазақстанның еңбексіңірген дәрігері», которое сопровождается значительной единовременной выплатой.

Также предусмотрены премии для победителей конкурса «Лучший по профессии». В 2025 году такие выплаты получили 17 специалистов.

Кроме того, подписано новое отраслевое соглашение на 2026–2028 годы, направленное на защиту прав медицинских работников и развитие социального партнерства.