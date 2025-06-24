Очередное повышение тарифов на мобильную связь в Казахстане объяснили в Министерстве цифрового развития. На фоне многочисленных жалоб пользователей в Казнете и регулярных уведомлений от операторов, Минцифры заявило: причина в инфляции, росте зарплат и стоимости оборудования, закупаемого за валюту, передает BAQ.KZ.

"В первую очередь это происходит из-за роста инфляции и зарплат. Кроме того, техническое обеспечение. Та же оптика, необходимое оборудование. Вы сами знаете, что мы покупаем это всё за доллары. И это всё, конечно, влияет на цену", — заявил вице-министр цифрового развития Досжан Мусалиев телеканалу КТК.

Он подчеркнул, что государство не регулирует напрямую стоимость тарифов на мобильную связь — цены формируются рынком.

Тем временем пользователи Казнета продолжают делиться возмущением в соцсетях. Абоненты отмечают, что операторы, как по команде, поднимают тарифы почти синхронно. На фоне этих подозрений Агентство по защите и развитию конкуренции ранее уже инициировало расследование в отношении сотовых компаний.