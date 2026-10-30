Почему развитие регионов невозможно без привлечения молодых специалистов

В 23 года Мустафа Жандильдин решил оставить жизнь в Астане и переехать в село Карагандинской области. За несколько лет он прошёл путь от инженера до руководителя технической службы крупного сельхозпредприятия. Его история показывает, что работа в регионе может открыть молодым людям возможности для профессионального роста. Однако далеко не все выпускники готовы принимать такое решение. Почему регионы Казахстана испытывают нехватку молодых кадров, насколько отличаются зарплаты и какие меры помогают привлекать специалистов, выяснила корреспондент BAQ.KZ.

Из столицы в село: как молодой инженер нашёл своё место

Мустафа Жандильдин родился и вырос в Астане. Здесь он получил образование в агротехническом университете, проходил практику в Министерстве сельского хозяйства, а затем работал в аграрном университете. Его профессиональная деятельность была связана с сельским хозяйством, но в селе никогда не жил.

В апреле 2019 года, когда Мустафе было 23 года, он решился на серьёзные перемены. Молодой специалист принял предложение о работе в ТОО «Шахтерское» Нуринского района Карагандинской области и вместе с семьёй переехал из столицы.

Свою карьеру на предприятии он начал инженером по эксплуатации сельскохозяйственной техники и машинно-тракторного парка. Позже возглавил диспетчерскую службу, а в 2021 году занял должность главного инженера.

По словам Мустафы, работа непосредственно на производстве позволила ему по-другому взглянуть на сельское хозяйство. Если раньше результаты деятельности отрасли он оценивал преимущественно по отчётам и показателям, то теперь может наблюдать весь производственный цикл.

«В министерстве ты сидишь и видишь только цифры», – вспоминает инженер.

В сельском хозяйстве, объясняет он, результат работы становится заметен на каждом этапе – от подготовки техники и посева до уборки урожая. Здесь ежедневно принимают решения, от которых зависит работа предприятия.

Переезд потребовал и бытовых изменений. Решение Мустафы поддержала супруга, а руководство хозяйства помогло семье с жильём. Это позволило молодому специалисту сосредоточиться на работе и дальнейшем профессиональном развитии.

Сегодня его история служит примером того, что карьеру можно построить не только в крупном городе. При наличии подходящих условий молодой человек может развиваться по специальности и в сельской местности.

Почему одной высокой зарплаты недостаточно

Руководитель ТОО «Шахтерское» Георгий Прокоп более сорока лет занимается развитием предприятия. За это время хозяйство значительно расширило производство, освоило новые направления и внедрило современные сельскохозяйственные технологии.

Однако развитие предприятия связано не только с приобретением техники и увеличением посевных площадей. Не менее важный вопрос – обеспечение производства квалифицированными работниками.

Сегодня в хозяйстве трудятся 210 человек, около 80 из них – механизаторы. Среднемесячная заработная плата механизаторов, по данным предприятия, составляет порядка 601 тысячи тенге, а средняя зарплата по хозяйству достигает 490 тысяч тенге.

Георгий Прокоп считает, что достойная оплата труда имеет большое значение, но сама по себе не гарантирует, что специалисты останутся работать в селе.

«Надо было создать комфортные условия для проживания людей, которые работают у нас на полях. Сегодня механизатор, находясь в поле, знает, что его детям есть чем заняться. Есть условия для занятий спортом и творчеством, нормальные условия для проживания», – рассказал руководитель предприятия.

В «Шахтерском» развитие производства сопровождается вложениями в социальную инфраструктуру населённого пункта. Для работников и их семей создают условия, позволяющие совмещать профессиональную деятельность с повседневной жизнью. Такой подход особенно важен при привлечении молодых специалистов. Переезжая в другой населённый пункт, человек оценивает не только размер заработной платы, но и наличие жилья, условия для воспитания детей, доступность образования, медицинской помощи и возможности для дальнейшего развития.

История Мустафы Жандильдина показывает, как эти условия могут повлиять на решение о переезде. Он получил работу по специальности, смог продвинуться по карьерной лестнице и остался работать в регионе.

Опыт «Шахтерского» актуален и для других предприятий, которые сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров. Современное производство нуждается в инженерах, механизаторах и технических специалистах, а привлечение таких работников требует внимания не только к условиям труда, но и к качеству жизни.

Где Казахстану больше всего не хватает молодых специалистов

Проблема кадрового обеспечения затрагивает не только сельское хозяйство. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в Казахстане работают около 1,9 млн молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

При этом значительная часть работающей молодёжи сосредоточена в крупнейших городах страны. В Алматы трудятся более 413 тысяч молодых специалистов, в Астане – около 241 тысячи. На два города приходится более трети всей работающей молодёжи Казахстана.

Среди областей по численности работающей молодёжи выделяются Туркестанская и Карагандинская. В первой работают около 125 тысяч молодых людей, во второй – порядка 106 тысяч.

Несмотря на это, работодатели в ряде регионов испытывают серьёзные трудности с поиском квалифицированных сотрудников.

Согласно официальному ответу Минтруда на запрос редакции BAQ.KZ, наиболее выраженный дефицит молодых кадров наблюдается на севере и востоке Казахстана.

В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях на одно резюме молодого квалифицированного специалиста приходится около шести вакансий. В Павлодарской области этот показатель составляет пять вакансий, а в Акмолинской, Карагандинской областях и области Абай – около четырёх.

На юге ситуация выглядит более сбалансированной. В Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях количество молодых соискателей примерно соответствует числу предлагаемых рабочих мест.

На электронной бирже труда Enbek.kz в настоящее время открыто более 100 тысяч вакансий, из которых около 84 тысяч предназначены для квалифицированных работников.

Особенно остро нехватка молодых специалистов ощущается в промышленности, строительстве и транспортной сфере. В этих отраслях более 80% вакансий для квалифицированных работников приходится на профессии, по которым молодых соискателей в несколько раз меньше, чем предложений.

Предприятия ищут слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, бетонщиков, арматурщиков, водителей автобусов и грузового транспорта.

В сельском хозяйстве востребованы трактористы-машинисты и инженеры-механизаторы. Спрос на молодых работников сохраняется и в горнодобывающей промышленности. Такая ситуация показывает, что проблема заключается не только в количестве молодых людей на рынке труда. Существенную роль играет и несоответствие между специальностями, которыми владеют соискатели, и потребностями работодателей в конкретных регионах.

Зарплаты в регионах и мегаполисах отличаются почти в два раза

Одним из факторов, влияющих на выбор места работы, остаётся заработная плата.

По данным информационных систем Минтруда на начало 2026 года, среднемесячная зарплата молодых специалистов в Алматы составляет около 446,3 тысячи тенге, в Астане – 441,3 тысячи тенге.

Средний показатель по областям значительно ниже – порядка 315 тысяч тенге. Разница с двумя крупнейшими городами достигает примерно 40%.

Однако и между регионами наблюдается существенный разрыв.

Самая высокая среднемесячная зарплата молодых работников среди областей зафиксирована в Улытау – 442,7 тысячи тенге. Далее следуют Мангистауская область с показателем 382,3 тысячи тенге и Атырауская – 372,1 тысячи тенге.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях средняя заработная плата молодёжи находится в пределах 323–332 тысяч тенге.

Наиболее низкие показатели отмечены в Кызылординской области – 258,9 тысячи тенге, Туркестанской – 262,1 тысячи и Северо-Казахстанской – 264,9 тысячи тенге.

Разница между Алматы и Кызылординской областью составляет примерно 1,7 раза.

Существенно отличается оплата труда и в зависимости от профессиональной сферы.

Наиболее высокие зарплаты среди молодых специалистов зафиксированы в горнодобывающей промышленности – 716,4 тысячи тенге, финансовом секторе – 599,8 тысячи и сфере информации и связи – 578,8 тысячи тенге.

В сельском хозяйстве среднемесячная зарплата молодёжи составляет 244,9 тысячи тенге, в государственном управлении – 238,6 тысячи, а в общественном питании – 193,3 тысячи тенге.

В образовании молодые специалисты получают в среднем 306 тысяч тенге, в здравоохранении – 327,7 тысячи.

Разница между наиболее высокооплачиваемой и низкооплачиваемой отраслями достигает 3,7 раза.

Эти показатели помогают понять, с какими условиями сталкивается молодёжь при выборе места работы. Даже если в регионе есть свободные вакансии, предлагаемый уровень дохода может уступать возможностям трудоустройства в крупных городах.

Вместе с тем опыт отдельных сельхозпредприятий показывает, что в регионах также можно создавать конкурентоспособные условия оплаты труда. Вопрос заключается в том, насколько такие возможности доступны молодым специалистам в разных населённых пунктах.

Почему не все выпускники выходят на рынок труда

Ещё один важный вопрос – трудоустройство выпускников вузов и колледжей.

Согласно данным Минтруда, в 2025 году учебные заведения Казахстана выпустили 347 539 человек. Из них действующие электронные трудовые договоры на момент формирования ответа имели 177 436 выпускников, или 51,1%.

У остальных 170 103 человек, что составляет 48,9%, официальное трудоустройство по электронным трудовым договорам не подтверждено.

Однако эти данные не означают, что почти половина выпускников остаётся без работы. Часть молодых людей может продолжать обучение, проходить воинскую службу, заниматься предпринимательством, работать по договорам гражданско-правового характера или иметь другие формы занятости.

Заметная разница наблюдается между выпускниками университетов и колледжей.

Из 177 330 выпускников вузов трудоустроены 110 993 человека, или 62,6%. Среди 170 209 выпускников колледжей этот показатель составляет 39% – работу по электронному трудовому договору имеют 66 443 человека.

В министерстве объясняют различия в том числе тем, что многие выпускники колледжей продолжают образование в университетах, а не приступают сразу к работе.

Если рассматривать региональные показатели, наиболее высокая доля трудоустроенных выпускников зафиксирована в Восточно-Казахстанской области – 58,8%, Павлодарской – 57,5%, Улытау – 56,8% и Костанайской – 56,5%.

Наиболее низкие показатели отмечены в Жамбылской области – 43,2%, Туркестанской – 44,7%, Шымкенте – 45,6%, области Жетісу – 47,3% и Алматинской области – 48,6%.

При этом отдельной статистики о том, сколько выпускников остались работать именно в регионах своего проживания или получения образования, министерство в ответе не представило. Такие данные могли бы помочь оценить, насколько успешно регионы удерживают молодых людей после завершения обучения.

Как государство помогает молодёжи найти работу

Для поддержки трудоустройства молодых казахстанцев действуют несколько механизмов, включая молодёжную практику, профессиональное обучение, подбор вакансий и содействие предпринимательству.

Один из основных инструментов – молодёжная практика. Она предназначена для зарегистрированных безработных выпускников не старше 35 лет, которые завершили обучение в последние пять лет и не имеют опыта работы по полученной специальности.

Практика длится до 12 месяцев, а заработная плата составляет около 130 тысяч тенге в месяц. Молодые специалисты получают возможность приобрести профессиональный опыт под руководством наставника.

За девять месяцев 2026 года на молодёжную практику направили 19,8 тысячи человек.

Помимо этого, карьерные центры помогают соискателям подбирать рабочие места через платформу Enbek.kz. Молодым гражданам доступны обучение непосредственно на предприятиях, онлайн-курсы Skills Enbek, программа «Бастау Бизнес» и грантовая поддержка для открытия собственного дела.

Всего с 2023 по 2025 год различными мерами содействия занятости были охвачены 849,1 тысячи молодых казахстанцев.

За этот период трудоустроились 659,8 тысячи участников. Около 60% из них нашли работу на вакансиях, подобранных карьерными центрами и через электронную биржу труда.

За девять месяцев 2026 года поддержку получили ещё 157,5 тысячи молодых людей. Доля трудоустроенных среди участников составила 79%.

Примечательно, что значительная часть получателей мер поддержки проживает в сельской местности.

Если в 2023 году доля сельской молодёжи среди участников составляла 51%, то в 2025 году она выросла до 58%. На таком же уровне показатель сохраняется и в 2026 году.

За девять месяцев текущего года мерами поддержки воспользовались 91,8 тысячи молодых жителей села.

Вместе с тем результаты отдельных программ отличаются.

В 2023–2025 годах после молодёжной практики трудоустраивались от 48% до 59% участников. После профессионального обучения по запросам работодателей показатели были выше: в 2023–2024 годах работу находили 88–89% прошедших обучение в учебных организациях и от 85% до 96% обучавшихся непосредственно на рабочих местах.

Эти данные указывают на важность подготовки кадров под реальные потребности предприятий. Чем теснее обучение связано с будущим рабочим местом, тем выше зафиксированные показатели трудоустройства по соответствующим программам.

Однако трудоустройство сразу после завершения программы ещё не означает, что молодой специалист останется работать в выбранном регионе на длительный срок.

В Минтруда сообщили, что с 2025 года ведут мониторинг дальнейшей официальной занятости участников по обязательным пенсионным взносам.

При этом конкретные показатели сохранения рабочих мест после завершения программ, как и отдельные данные об эффективности жилищной поддержки молодых специалистов, в ответе на редакционный запрос не приведены.

Какие специалисты понадобятся Казахстану до 2030 года

Потребность в квалифицированных работниках в ближайшие годы останется значительной.

По прогнозу Министерства труда, совокупная кадровая потребность экономики Казахстана на 2026–2030 годы оценивается примерно в 1,35 млн человек. В среднем это около 270 тысяч работников ежегодно.

Наибольший спрос ожидается в образовании, где потребуется порядка 215 тысяч человек. В здравоохранении прогнозируется потребность в 120 тысячах работников, строительстве – 119 тысячах, торговле – 118 тысячах, обрабатывающей промышленности – 108 тысячах.

На эти пять отраслей приходится половина всей прогнозируемой кадровой потребности.

Ожидается и увеличение спроса на работников в сфере административного и вспомогательного обслуживания, гостиничного и ресторанного бизнеса, финансов, строительства, государственного управления и энергоснабжения.

Важно учитывать, что прогноз охватывает работников всех возрастов. Отдельно определить, сколько именно молодых специалистов потребуется экономике, в министерстве не смогли.

Тем не менее представленные данные позволяют оценить масштабы предстоящей кадровой задачи. Регионам понадобятся не только новые производственные мощности и инвестиции, но и люди, способные работать на современных предприятиях, в школах, больницах и других организациях.

Что поможет молодым специалистам остаться в регионах

Привлечение молодёжи в регионы нельзя рассматривать исключительно как вопрос поиска работы. Для человека, который планирует переезд, важны профессиональные перспективы, размер заработной платы, жилищные условия и качество повседневной жизни.

История Мустафы Жандильдина показывает, что переезд из столицы в село может стать успешным карьерным решением. За несколько лет молодой инженер получил практический опыт, вырос до руководящей должности и нашёл возможность профессионально развиваться за пределами крупного города.

Опыт Георгия Прокопа и предприятия «Шахтерское» раскрывает другую сторону вопроса. Чтобы специалисты приезжали и оставались, работодателям необходимо создавать условия не только для работы, но и для жизни их семей.

Статистика Минтруда подтверждает, что проблема кадрового дефицита сохраняется, особенно в северных и восточных регионах. Одновременно различия в оплате труда и нехватка специалистов рабочих профессий показывают, что наличие вакансий само по себе ещё не решает вопрос привлечения молодёжи.

Для регионов важно не просто пригласить выпускника на работу, а дать ему основания связать с этим местом своё будущее. От того, насколько успешно удастся решить эту задачу, будут зависеть кадровое обеспечение предприятий, развитие местной экономики и устойчивость самих населённых пунктов.