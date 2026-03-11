Рост цен на нефть на мировом рынке часто воспринимается как положительный сигнал для экономики стран-экспортеров. Однако эксперты отмечают, что нынешняя ситуация не приносит Казахстану значительной выгоды. На это влияют несколько факторов – сложности с поставками через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), разногласия с международными консорциумами и ограничения OPEC+. Корреспондент BAQ.KZ изучил тему.

По словам международного нефтяного эксперта Олжаса Байдильдинова, мировые котировки нефти и фактическая цена, по которой продается казахстанская нефть, – разные показатели. Он пояснил, что рынок часто ориентируется на спотовые цены, тогда как казахстанская нефть в основном реализуется по долгосрочным контрактам.

«Наша нефть продается не по тем ценам, которые мы видим. Это показатели спотового рынка. А казахстанская нефть в основном поставляется по долгосрочным контрактам. Расчеты чаще всего проводятся через месяц на основе среднемесячных котировок», – объяснил эксперт.

Он также привел пример недавней ситуации на рынке, когда активно обсуждался резкий рост цен на нефть. По его словам, фактическая расчетная стоимость может существенно отличаться от котировок, которые публикуются в течение дня.

«Например, 9 марта все говорили, что цена нефти достигла 119 долларов. Но фактическая расчетная цена на тот момент составляла примерно 88 долларов. То есть нефть еще не превысила отметку в 100 долларов. Цена, которую мы видим в течение дня, – это не та цена, по которой продается наша нефть», – отметил он.

По мнению эксперта, краткосрочные скачки цен не оказывают серьезного влияния на экономику. Для того, чтобы рост цен начал приносить ощутимую выгоду, он должен сохраняться достаточно длительное время.

«Чтобы появился какой-то положительный результат, цена на нефть должна держаться на высоком уровне как минимум полгода. Колебания цены в течение одной недели не приносят нам никакой выгоды. Поэтому краткосрочный рост цен нельзя считать экономическим преимуществом», – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что последствия атак на инфраструктуру КТК до сих пор полностью не устранены. Это продолжает влиять на объемы добычи и экспортные возможности страны.

«Мы до сих пор полностью не восстановили производство после атак на КТК, которые произошли в ноябре. Их последствия продолжают ощущаться. Это влияет на общий уровень добычи», – отметил он.

По оценке эксперта, эти события привели к значительным финансовым потерям. При этом даже спустя несколько месяцев отрасль еще не вернулась к прежним показателям.

«По моим оценкам, из-за этих атак мы потеряли более 2 миллиардов долларов дохода. Даже сейчас, в марте, мы еще не вышли на уровень добычи, который был до этих атак. Поэтому радоваться пока нет никаких оснований», – заявил спикер.

Эксперт также считает, что рост цен на нефть может иметь и обратный эффект для экономики страны. В частности, он может привести к подорожанию импортных товаров.

«Наоборот, нынешняя ситуация может привести к росту цен на товары и продукты в Казахстане. Мы импортируем много продукции из-за рубежа. Меня спрашивали, что будет, если цена нефти достигнет 400 долларов за баррель. Я ответил: тогда для вас подорожают помидоры, потому что мы покупаем их в Китае», – отметил он.

По его словам, если для Китая вырастут энергетические расходы, это неизбежно отразится на стоимости товаров, поставляемых в Казахстан. Таким образом, рост цен на нефть может привести к подорожанию импортной продукции.

«Если для Китая нефть подорожает, то увеличатся производственные расходы и логистика. В результате подорожают все товары, которые мы импортируем из Китая. Это может напрямую повлиять на стоимость продукции на нашем рынке», – пояснил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что текущий рост цен на нефть не окажет значительного влияния на бюджет страны. По его словам, рассчитывать на серьезные экономические дивиденды в этой ситуации не стоит.

«Поэтому не стоит слишком надеяться и радоваться росту цен на нефть. Это не окажет значительного влияния на бюджет Казахстана. Серьезного эффекта для экономики сейчас ожидать не приходится», – заявил международный эксперт.

Сложности с поставками через КТК

Казахстанский нефтегазовый эксперт Абзал Нарымбетов также обратил внимание на проблемы, связанные с поставками нефти через Каспийский трубопроводный консорциум. По его словам, на ситуацию влияют риски безопасности в регионе.

«Сложности с поставками через КТК связаны с угрозой атак дронов. Этот риск сейчас сохраняется. Поэтому танкеры, которые перевозят нефть, не проявляют большой активности», – отметил эксперт.

Дополнительным фактором стало резкое увеличение страховых расходов для перевозчиков. Это создает серьезную финансовую нагрузку для компаний.

«Сумма страховых платежей, которые необходимо оплачивать заранее, значительно выросла. Она увеличилась примерно в шесть-семь раз. Это серьезно влияет на стоимость перевозок», – отметил Абзал Нарымбетов.

Эксперт отметил, что рост страховых расходов напрямую отражается на общей стоимости транспортировки нефти. В результате расходы компаний значительно увеличились.

«Если раньше расходы составляли в среднем 50-100 тысяч долларов в сутки, то сейчас они достигают примерно 300 тысяч долларов. Это существенно увеличивает финансовые риски для перевозчиков. В таких условиях многие компании вынуждены пересматривать свою деятельность», – сказал он.

Кроме того, на объемы добычи повлияли и технические проблемы на инфраструктуре КТК. Из-за этого возможности отгрузки нефти оказались ограничены.

«У КТК есть три устройства для загрузки нефти. Одно находилось на ремонте, одно вышло из строя. Сейчас работает только одно устройство, и это привело к сокращению объемов добычи», – пояснил он.

По словам эксперта, последствия этого стали заметны уже в начале года. В частности, объем добычи нефти значительно снизился.

«В январе объем добычи нефти сократился примерно на 30 процентов. Это довольно серьезное снижение. Оно связано именно с ограничениями в инфраструктуре», – отметил он.

Эксперт добавил, что подобные ограничения могут повлиять даже на работу крупных месторождений. В таких случаях компании вынуждены снижать уровень добычи.

«Когда возникают такие препятствия, приходится заранее останавливать трубопровод, по которому нефть поступает за 1500 километров. Поэтому на месторождениях Тенгиз и Карачаганак были вынуждены снизить объемы добычи нефти. Это напрямую связано с логистическими ограничениями», – сказал он.

Споры с NCOC

Помимо логистических проблем, Казахстан сталкивается и с юридическими разногласиями с международными консорциумами. По словам экспертов, ряд вопросов между сторонами остается нерешенным.

«Первое – это чрезмерное накопление серы. Второе – из-за того, что добыча не была вовремя запущена, увеличились расходы, и государство получает меньше доходов. Третий спор связан с тем, что некоторые расходы государство не признает», – отметил эксперт.

По его словам, судебные разбирательства носят двусторонний характер. Претензии есть как со стороны государства, так и со стороны компаний.

«Сейчас государство ведет разбирательства не только с NCOC. Сама компания также подала иск против государства. То есть конфликт носит взаимный характер», – пояснил он.

Эксперт считает, что решение этих вопросов может занять длительное время. По его мнению, быстрых результатов ожидать не стоит.

«Решение этого вопроса может затянуться на длительный период. Такие процессы обычно рассматриваются долго. Поэтому быстрое урегулирование маловероятно», – отметил эксперт.

Ограничения OPEC+ и ситуация на рынке

Эксперт также прокомментировал влияние политики OPEC+ на ситуацию на мировом нефтяном рынке. По его словам, действующие ограничения постепенно смягчаются.

«Сейчас ограничения OPEC постепенно ослабляются. Это происходит поэтапно. Такая политика связана с ситуацией на мировом рынке», – отметил он.

По словам эксперта, на ситуацию влияет геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Речь идет о трудностях с экспортом нефти и логистическими ограничениями.

«Особенно на ситуацию влияют проблемы на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и сложности арабских стран с полным экспортом нефти. Также существуют ограничения на транспортировку через Ормузский пролив. Все это влияет на рынок», – сказал эксперт.

Однако, по его мнению, прямое влияние на Казахстан будет ограниченным. Страна вряд ли почувствует серьезные изменения.