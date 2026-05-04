Почему саранча собирается в стаи: эксперт ФАО объяснил механизм

Массовые нашествия саранчи связаны с природными условиями и сложными биологическими механизмами, которые до конца ещё не изучены, передает BAQ.KZ.

Старший специалист ФАО по борьбе с саранчой Александр Лачининский объяснил, как формируются крупные скопления насекомых и почему они представляют угрозу для сельского хозяйства.

"Благодаря определенным природным условиям, погоде в основном, эти одиночные саранчовые начинают собираться в большие группы. И из одиночной фазы они переходят в стадную фазу. Стадная фаза характерна яркой окраской. Они держатся с самого начала вместе с большими группами, передвигаются кулигами по земле или стаями по воздуху летают. И вот этот момент очень важен – как происходит переход из одиночной фазы в стадную. Если мы это поймем, мы сможем предотвращать вспышки. А предотвращать вспышки – это легче, чем тушить пожар. И, к сожалению, тут я должен сказать: несмотря на то, что у нас десятки и даже сотни лет изучения саранчи, не все нам точно известно. В общих чертах мы понимаем, почему происходит такой переход. Большинство наших саранчовых – это те саранчовые, для которых благоприятна засуха. Засуха делает так, что зеленые растения остаются на очень ограниченной территории. И именно туда приходит саранча, чтобы ими питаться. Когда они приходят и начинают жить тесными группами, хотят не хотят, они касаются друг друга. Когда они касаются друг друга, у них на ногах, на усиках есть волоски-рецепторы. Возбуждение, то есть касание этих рецепторов, производит следующий эффект: у них внутри организма начинает вырабатываться гормон счастья – серотонин. И благодаря этому они не хотят разбегаться. Они остаются вместе, они держатся вместе. И вот тут-то и получаются вот эти огромные группы саранчи, которые наводят ужас на всех", – рассказал эксперт.

По его словам, именно понимание механизма перехода саранчи в стадную фазу является ключевым для эффективной борьбы с вредителем и предотвращения масштабных вспышек.

