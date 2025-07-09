Скандально известный сайт kyzdar.net продолжает функционировать в Казахстане. Несмотря на заявления о необходимости блокировки подобных сайтов, они продолжают функционировать. Об этом рассказал начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

"Как вы знаете, сами сайты могут менять свои названия. Достаточно изменить одну букву — и это уже совершенно новый ресурс с другим доменным именем. Мы блокируем такие сайты, но мошенники оперативно создают новые версии. Поэтому борьба с ними требует постоянного мониторинга и действий", — отметил Жандос Сүйінбай.

По его словам, выявленные мошеннические сайты ежедневно направляются МВД в уполномоченные органы — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также Министерство культуры и информации РК, которые в установленном порядке проводят мероприятия по их блокировке.

"Все сайты, которые мы выявляем, мы оперативно направляем на блокировку. Но мошенники меняют названия, запускают новые площадки. Именно поэтому иногда кажется, что сайты не закрываются. Это связано с постоянной подменой доменов и созданием новых мошеннических ресурсов", — пояснил представитель МВД.

Он подчеркнул, что борьба с подобными сайтами требует не только технических мер, но и повышения цифровой грамотности населения. Гражданам важно знать, как распознавать мошеннические сайты и не поддаваться на уловки, в том числе те, что используют дипфейки известных персон.