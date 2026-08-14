Почему сельские жители активнее горожан на выборах – мнение эксперта

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садуакасова в интервью корреспонденту BAQ.KZ объяснила, почему жители сельской местности чаще принимают участие в выборах, чем горожане.

По словам эксперта, мегаполисы представляют собой особую социальную среду.

«Конечно, в мегаполисах уровень образования выше. Однако уровень участия в выборах ниже. Это мировая тенденция. Жители сельской местности чаще ходят на выборы, чем горожане. Мы наблюдали это и на предыдущих парламентских и президентских выборах. Здесь большую роль играет и личный фактор», – отметила специалист.

Айгуль Садуакасова пояснила, что жители крупных городов чаще ориентируются на собственные планы и повседневные дела.

«Несмотря на общую активность, в политические вопросы они вовлекаются меньше. А жители сельской местности очень внимательно относятся к местным проблемам, следят за тем, какие изменения происходят вокруг них. Это тоже мировой тренд. Как партии организуют свою работу в регионах, таким во многом и будет результат», – сказала эксперт.

Кроме того, Айгуль Садуакасова рассказала об электоральных опросах, которые проводятся перед выборами.

«Электоральные исследования проводятся традиционно. Задаются вопросы вроде: "Если бы выборы состоялись в следующие выходные, приняли бы вы участие? За какую партию проголосовали бы?" Один из основных вопросов, который мы обсуждаем: "Какой будет явка избирателей? Чем нынешние выборы отличаются от выборов, проходивших в 2019-2023 годах?"», – рассказала она.

По словам эксперта, по результатам опросов около 70-75% респондентов заявляют, что намерены принять участие в голосовании.

«Однако при анализе необходимо учитывать сразу несколько факторов. Имеет значение, из какого региона избиратель, его возраст и уровень образования. Влияет и динамика самой политической кампании. Сегодня избиратели зачастую не ищут информацию самостоятельно. Информацию необходимо доносить до них», – пояснила Айгуль Садуакасова.

Таким образом, на электоральную активность влияют не только интерес к политике, но и место проживания, возраст, образование и особенности самой избирательной кампании. По словам эксперта, для партий особенно важно не ждать, пока избиратель самостоятельно найдет необходимую информацию, а выстраивать прямую и понятную коммуникацию с населением как в городах, так и в регионах.