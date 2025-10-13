На брифинге в Министерстве внутренних дел журналист задал министру Ержану Саденову острый вопрос о причинах новой трагедии в Талгаре, где произошло изнасилование, убийство и похищение двухлетнего ребенка спустя год после громкого дела об убийстве Шерзата Полата, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Почему снова Талгар? Это недостаток контроля с вашей стороны или неквалифицированные кадры? Почему такие трагедии повторяются именно в Алматинской области?", – спросил журналист, напомнив, что ранее начальник департамента полиции региона был назначен первым заместителем министра.

Ержан Саденов признал, что в городе существуют системные проблемы.

"Город очень красивый, но инфраструктура там не соответствует нагрузке. Насколько я знаю, в Талгаре проживает более 500 тысяч человек. Как и везде, нехватка штатного расписания и так далее. Это практически пригород, граница с Алматы. Конечно, в данном случае упущение есть. За это ответственные лица понесли наказание как в первый раз, так и во второй", – сказал министр.

По его словам, трагедия не связана с бездействием полиции, однако работа правоохранительных органов требует усиления.

"Преступления совершаются везде. Это не из-за того, что полиция не работает, но вопросов много. Возбуждено около 17 уголовных дел, и мы обеспечим их полноту, направим в суд. Есть вина и наших сотрудников – следственных органов, руководителей, которые должны были оперативно принять меры", – отметил Саденов.

Министр сообщил, что в Алматинской области, как и в целом по стране, сохраняется дефицит кадров.

"Мы проводим работу по увеличению штатного расписания. Население растет, а участковые и оперативные службы перегружены. Никакой искусственный интеллект не заменит живого полицейского, который работает на земле", – подчеркнул он.

Саденов добавил, что в Талгаре будет усилено техническое оснащение полиции, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения и открыт Центр оперативного управления.