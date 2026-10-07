Почему цены на часть рецептурных лекарств в Казахстане теперь определяет рынок

Почему один и тот же препарат в Казахстане и соседних странах может стоить по-разному? Куда исчезают привычные лекарства с аптечных полок? И почему в одной аптеке рецепт оставляют, а в другой возвращают пациенту? Такие вопросы все чаще звучат от казахстанцев в социальных сетях.

Корреспондент BAQ.KZ обратился в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, чтобы разобраться, как сегодня формируются цены на лекарства, почему часть препаратов вывели из-под государственного регулирования и какие правила должны соблюдать аптеки.

Цена препарата в аптеке складывается не только из его закупочной стоимости. Как объяснили в КМФК, на нее влияют объем казахстанского рынка, логистика, таможенные расходы, условия поставок, регистрация препарата, курс валют и коммерческая политика производителей и дистрибьюторов.

Поэтому стоимость одного и того же лекарства в Казахстане, России или Кыргызстане может отличаться.

При этом государство по-прежнему регулирует цены на часть препаратов. Для них действует система референтного ценообразования: казахстанские цены сравнивают со стоимостью аналогичных лекарств в странах с сопоставимыми экономическими условиями.

Среди таких стран – Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Беларусь и другие государства. Также учитываются международные данные и фактическая стоимость ввоза препарата.

«Кроме того, устанавливаются предельные цены производителя, оптовые и розничные цены. Розничная наценка является регрессивной: чем выше стоимость препарата, тем ниже допустимый процент наценки», – сообщили в КМФК.

Но государство контролирует стоимость далеко не всех лекарств.

Более тысячи препаратов остались без предельной цены

С сентября 2026 года правила заметно изменились.

Приказом министра здравоохранения от 4 сентября перечень лекарств, на которые распространяется государственное ценовое регулирование, сократили с 3 039 до 1 827 позиций.

Отдельно изменения затронули часть недорогих рецептурных препаратов стоимостью до одного МРП. Их вывели из государственного ценового регулирования, и теперь стоимость таких лекарств должна формироваться рыночным путем.

«С сентября 2026 года подход к ценовому регулированию был дополнительно пересмотрен: часть недорогих рецептурных препаратов, стоимость которых не превышает одного МРП, выводится из государственного регулирования, чтобы для них цена формировалась рыночными механизмами. Одновременно усиливается мониторинг рынка», – пояснили в Комитете.

Таким образом, для части рецептурных лекарств государство больше не устанавливает предельную стоимость. При этом в КМФК заявляют, что мониторинг цен на рынке будет продолжаться.

Лекарства нет в аптеке. Это дефицит?

Еще одна частая жалоба пациентов – нужный препарат приходится искать сразу в нескольких аптеках. Иногда его нет совсем, иногда вместо привычного лекарства предлагают аналог.

В КМФК признают, что такие ситуации действительно возникают. При этом в ведомстве заявляют, что отдельные перебои не свидетельствуют о системном дефиците лекарств.

«В отношении отдельных лекарственных препаратов временные перебои в обеспечении действительно возможны. Их причины носят объективный характер и не свидетельствуют о системном дефиците: они обусловлены производственными ограничениями у производителя, изменением объемов поставок, логистическими факторами, продолжительностью регистрационных процедур, сменой дистрибьютора или производственной площадки, изменением потребности, а также несвоевременным пополнением запасов конкретной аптечной организации», – сообщили в КМФК.

По словам представителей Комитета, движение лекарств можно отслеживать с помощью системы маркировки и прослеживаемости. Она показывает путь препарата по цепочке поставок, его наличие в аптеках и медицинских организациях, а также фактическую стоимость.

С 2026 года параллельно внедряется единый цифровой контур обращения лекарств – от момента регистрации до отпуска конкретному пациенту.

Куда исчез «Атаракс»

Отдельно BAQ.KZ уточнил ситуацию с препаратом «Атаракс», на отсутствие которого также жалуются пациенты.

Как сообщили в КМФК, таблетки «Атаракс» 25 мг производства ЮСБ Фарма С.А., Бельгия, были зарегистрированы в Казахстане в январе 2018 года.

Однако срок действия регистрационного удостоверения истек 5 июня 2023 года.

Именно отсутствие действующей регистрации в Комитете называют основной причиной ограниченной доступности этого препарата в таблетированной форме.

Почему в одной аптеке рецепт забирают, а в другой возвращают

С рецептами у пациентов вопросов не меньше, чем с ценами.

Один и тот же человек может столкнуться с разной практикой: в одной аптеке бумажный рецепт оставляют у фармацевта, в другой – ставят отметку и возвращают пациенту.

В КМФК подчеркивают: юридически правила для всех аптек страны одинаковые.

Если пациенту выдали не все количество лекарства, которое указано врачом, фармацевт должен отметить на обороте рецепта, сколько препарата фактически было отпущено. После этого рецепт возвращается пациенту, а его копия остается в аптеке.

Однако это правило действует не всегда.

Если речь идет о лекарствах, которые находятся на особом учете, рецепт остается в аптеке. В частности, это касается препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

«Порядок единый для всех аптек Казахстана и установлен приказом Министра здравоохранения РК от 2 октября 2020 года № ҚР ДСМ-112/2020. Если препарат отпускается неполной упаковкой или неполным количеством, фармацевт указывает на обороте рецепта фактически отпущенное количество. Такой рецепт возвращается пациенту, а его копия остается в аптеке», – пояснили в Комитете.

Рецепт на месяц, лечение – дольше

Отдельный вопрос возникает у пациентов, которым назначено длительное лечение.

Врач может прописать препарат на продолжительный срок, однако это не означает, что сам рецепт будет действовать столько же времени.

Обычный рецепт в Казахстане действителен в течение одного месяца.

Для препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, срок короче – 15 календарных дней.

Для пациентов, которые постоянно получают бесплатные или льготные лекарства, назначение допускается на период до трех месяцев.

Что делать, если аптека нарушает правила

Формально для аптек по всей стране действует единый порядок. При этом пациенты продолжают сталкиваться с разными требованиями.

В КМФК объясняют: фармацевт обязан проверить, правильно ли оформлен рецепт. Если в нем есть нарушения, документ может быть признан недействительным.

Рецепты могут быть как бумажными, так и электронными, а назначение врача вносится в медицинскую информационную систему.

Контроль за аптеками осуществляют КМФК и его территориальные департаменты. Проверки могут проводиться и после жалоб граждан.

Поэтому, если аптека нарушает установленный порядок отпуска рецептурных препаратов или предъявляет требования, которые противоречат действующим правилам, пациент может обратиться в территориальный департамент Комитета.