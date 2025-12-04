В Сенате приняли поправки по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи. В рамках него предлагается вывести туристскую деятельность из действующего Кодекса об административных правонарушениях и перевести вопросы лишения лицензии в сферу специального закона.

Депутаты на пленарном заседании обсудили нюансы законопроекта, передает BAQ.KZ.

"Почему предлагается вывести именно туристскую деятельность из действующего Кодекса об административных правонарушениях и перевести вопросы лишения лицензии в сферу специального закона, тогда как в отношении других сфер, также связанных с лишением прав, такие изменения не предусмотрены и не предполагаются?", - спросил сенатор Андрей Лукин.

Вице-министр туризма и спорта Бауржан Рапиков ответил, что изменение даст больше полномочий отраслевому министерству, так как поступает очень много жалоб, касающихся туристской деятельности.

"Есть поручения Президента, есть отраслевые требования. Мы считаем правильным внести изменения в данный период. В наши отраслевые законы уже внесены изменения, касающиеся штрафов, изменения лицензии и предоставления полномочий отраслевому министерству", - сказал вице-мнистр.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что вопрос сенатора с юридической стороны правильно сформулирован.

"Поэтому вопрос: почему при первом же нарушении лишаются лицензии компания, предприниматель? Есть же у нас логика, заложенная в КоАП. У нас есть логика наказаний. Это не то, что туристская деятельность существует абстрактно. Нарушение – предупреждение, штраф. Второе – более серьёзная ответственность. У нас же и в Уголовном кодексе есть градация. Почему здесь не соблюдаем градацию? С чем это связано? Вопрос не в том, что в отношении вас или вашего министерства есть какие-то нарекания. Мы здесь говорим как законодатели о принципах, на которых основано законодательство. Если мы их нарушаем, то завтра разбалансируем законодательство", - сказал Ашимбаев

Вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова ответила, что закон разработан в рамках реализации Послания Президента 2024 года. В нем предусмотрено расширение административной юстиции путём рассмотрения возможности перевода ряда составов административно-правовых правонарушений, публичных споров в плоскость рассмотрения административной юстиции.

По ее словам, в Концепции до 2030 года предусмотрено провести анализ на возможность перевода из КоАП в плоскость административной юстиции тех составов, в которых предусматриваются приостановление и лишение лицензии.

"В целом можно сказать, что туристская деятельность выбрана как первый этап поэтапного расширения административной юстиции. Мы эту работу будем продолжать в рамках Концепции правовой политики, потому что сразу одновременно перевести все составы и пересмотреть санкции, во-первых, очень сложно и, наверное, не совсем корректно, так как нужно провести очень глубокий анализ правоприменительной практики", - сказала вице-министр.