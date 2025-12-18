  • 18 Декабря, 08:07

Почему тёплые остановки Астаны превратились в "ночлежки" для бездомных - что думает акимат?

Наша съемочная группа выехала на улицы ранним утром, когда большинство горожан еще спит.

Сегодня, 08:00
BAQ.kz Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
Фото: BAQ.kz

Зимой, особенно в северных широтах нашей страны, не обойтись без "тёплых" остановочных павильонов. Но ожидать своего автобуса в некоторых из них просто не представляется возможным. Неработающие кондиционеры, мусор, а порой и бездомные, которые устраивают внутри ночлег. Можно ли раз и навсегда решить эти вопросы? И почему люди сами не обращаются в городские службы с жалобами? Разбираемся со старой проблемой в новом материале BAQ.kz

