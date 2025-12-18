Почему тёплые остановки Астаны превратились в "ночлежки" для бездомных - что думает акимат?
Наша съемочная группа выехала на улицы ранним утром, когда большинство горожан еще спит.
Сегодня, 08:00
44Фото: BAQ.kz
Зимой, особенно в северных широтах нашей страны, не обойтись без "тёплых" остановочных павильонов. Но ожидать своего автобуса в некоторых из них просто не представляется возможным. Неработающие кондиционеры, мусор, а порой и бездомные, которые устраивают внутри ночлег. Можно ли раз и навсегда решить эти вопросы? И почему люди сами не обращаются в городские службы с жалобами? Разбираемся со старой проблемой в новом материале BAQ.kz.
