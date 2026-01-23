В Казахстане введён ведомственный норматив "Мостовые сооружения. Зона сопряжения моста с насыпью", который устанавливает единые требования к проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации переходной зоны между мостом и насыпями подходов — участка, где чаще всего возникают просадки и деформации дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

Документ разработан Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) и охватывает весь цикл работ: от инженерных изысканий и выбора конструктивных решений до ремонта и дальнейшего содержания мостов на автомобильных дорогах общего пользования.

Норматив регламентирует требования к переходным плитам и лежням, узлам их опирания, щебёночным подушкам, дренирующим засыпкам, а также укреплению конусов и откосов насыпи. Его положения обязательны при новом строительстве, реконструкции, капитальном и среднем ремонте мостовых сооружений.

Требования распространяются на мосты во всех климатических зонах Казахстана, включая районы с расчётной сейсмичностью до 9 баллов, а также участки со сложными инженерно-геологическими условиями — слабыми, обводнёнными и просадочными грунтами.

Отдельный блок документа посвящён диагностике. В норматив включена методика обследования и оценки технического состояния узлов сопряжения, позволяющая выявлять дефекты на ранней стадии и принимать обоснованные проектные и ремонтные решения. Также установлены требования к инженерно-геологическим и гидрологическим изысканиям, напрямую влияющим на устойчивость переходной зоны.

ВН предусматривает меры по усилению основания и тела насыпи, включая применение геосинтетических материалов и современных технологий укрепления грунтов, а также защиту от размыва, эрозии и оползневых процессов.

Практическая реализация норматива сопровождается внедрением цифровых инструментов: при обследовании мостов применяются беспилотные летательные аппараты и 3D-моделирование, что позволяет создавать цифровые модели узлов сопряжения и повышать точность оценки их состояния.

Работа проводится совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК и направлена на повышение надёжности мостов, снижение эксплуатационных затрат и рост безопасности дорожного движения.