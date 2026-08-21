Почему укрепляется тенге и надолго ли: эксперты назвали главные факторы

Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару. По итогам торгов 20 августа курс американской валюты составил 458,23 тенге, снизившись за сутки на 3,82 тенге.

BAQ.KZ выяснил у экспертов, какие факторы поддерживают национальную валюту и как долго может продлиться укрепление тенге.

Экономист Расул Рысмамбетов отмечает, что высокая цена на нефть, высокая базовая ставка и гарантированный трансферт из Национального фонда – основные факторы укрепления курса тенге.

«Первый фактор – это повышение цен на нефть на фоне обострения ситуации между США и Ираном вокруг Ормузского пролива. Второй - продажа долларов из Национального фонда Казахстана в рамках гарантированного трансферта в бюджет», - говорит экономист.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов также отмечает, что на укрепление курса помимо высокой стоимости нефти, влияет и внутренние факторы.

«Один из положительно влияющих на тенге фактор, это - снижение доли теневой экономики. Увеличиваются налоговые поступления. У нас активно развивается цифровизация, усиливаются контрольные функции со стороны государства в части проверки бизнеса и переводов между счетами при оплате. Также расширилась налогооблагаемая база за счет проведения реформ, увеличения НДС и других факторов», - сказал Арман Байганов.

Еще одним фактором поддержки тенге остается денежно-кредитная политика Национального банка. На фоне инфляции, которая сохраняется на уровне около 10%, регулятор придерживается умеренно жесткой политики и сохраняет базовую ставку на достаточно высоком уровне. По мнению Байганова, это также способствует укреплению позиций национальной валюты.

Влияние на инфляцию

Укрепление тенге уже оказывает определенное влияние на инфляцию. Как отмечает Расул Рысмамбетов, более крепкий курс национальной валюты способствует удешевлению импортных товаров и тем самым сдерживает рост цен. Вместе с тем увеличение импорта может усиливать давление на отечественных производителей и снижать их конкурентоспособность.

При этом эксперт не ожидает снижения цен для потребителей.

«Я не думаю, что цены будут снижаться. Рост цен замедлился, как мы видим, и инфляционное давление несколько ослабло. Людям будет легче покупать товары, но сами цены не снизятся», - отметил Рысмамбетов.

Схожего мнения придерживается и Арман Байганов. По его словам, укрепление тенге и устойчивость национальной валюты в целом способствуют замедлению инфляции.

Значительная часть готовой продукции, техники и высокотехнологичного оборудования импортируется в Казахстан и приобретается в долларах США.

Поэтому более крепкий тенге снижает стоимость таких товаров за счет более выгодного обменного курса, что в итоге оказывает сдерживающее влияние на инфляцию.

Риски ослабления тенге

Несмотря на текущее укрепление национальной валюты, риски обратного движения курса сохраняются. По словам Расула Рысмамбетова, одним из факторов может стать снижение базовой ставки.

«При ставке ниже 14%, я думаю, иностранцам уже будет невыгодно заводить доллары, обменивать их на тенге и размещать средства в государственных ценных бумагах Казахстана», - пояснил экономист.

Еще одним риском эксперт называет возможное снижение мировых цен на нефть. В частности, к этому может привести нормализация отношений между США и Ираном и снижение геополитической напряжённости.

Удешевление нефти, в свою очередь, может оказать давление на курс тенге.

Ранее Высшая аудиторская палата подвела итоги государственного аудита эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год. Проверка показала, что республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налоговых поступлений.

ЕАБР прогнозировал дальнейшее снижение базовой ставки в Казахстане. В Евразийском банке развития отмечали, что внешние инфляционные риски по-прежнему оказывают давление на экономику. Речь шла, в частности, о возможном росте цен на топливо, увеличении расходов на международные перевозки и логистику, что может повлиять на дальнейшую динамику цен.