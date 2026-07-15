Высшая аудиторская палата Казахстана подвела итоги государственного аудита эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год. Проверка показала, что республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налоговых поступлений, передает BAQ.KZ.

По данным аудиторов, план по налоговым поступлениям был исполнен не полностью – недобор составил 4,8%. Одной из основных причин стало завышение прогноза по налоговым поступлениям на 1,3 трлн тенге.

Ошибки при налоговых проверках и льготы для гибридных автомобилей

Аудит также показал, что за последние четыре года более половины обжалованных сумм налоговых доначислений были отменены в пользу налогоплательщиков. Причиной стали нарушения налогового законодательства и процессуальные ошибки при проведении проверок.

В сфере таможенного администрирования выявлены случаи неправомерного применения льгот. В частности, льготные условия, предназначенные для электромобилей, использовались при ввозе гибридных автомобилей, что привело к недопоступлению в бюджет 70 млн тенге.

Кроме того, 34 участника внешнеэкономической деятельности неправомерно применяли метод зачета НДС при импорте товаров. По оценке ВАП, из-за этого бюджет недополучил более 670 млн тенге.

Нарушения на миллиарды тенге

Проверка также выявила недостаточный контроль за деятельностью уполномоченных экономических операторов, которые продолжали пользоваться таможенными преференциями, несмотря на основания для приостановления их статуса.

Отдельно аудиторы отметили, что потенциал системы маркировки обувной продукции для повышения собираемости налогов пока используется не в полной мере. Также, по мнению ВАП, Комитету государственных доходов необходимо совершенствовать учет, мониторинг и контроль качества государственных услуг.

По итогам проверки Высшая аудиторская палата установила финансовые нарушения на сумму 2,7 млрд тенге, выявила 33 процедурных нарушения и 11 системных недостатков. Всем объектам аудита направлены обязательные к исполнению предписания и рекомендации.

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