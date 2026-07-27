ЕАБР прогнозирует дальнейшее снижение базовой ставки в Казахстане

Национальный банк Казахстана может продолжить постепенное смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции. Такой прогноз содержится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), передает BAQ.KZ.

24 июля Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 16,75%.

Решение было принято на фоне продолжающегося снижения инфляции. По данным Нацбанка, годовая инфляция замедляется уже девять месяцев подряд. В июне она составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее.

Инфляционные ожидания остаются высокими

Несмотря на замедление роста цен, инфляционные ожидания населения выросли.

В июне жители Казахстана ожидали инфляцию на уровне 13,4% в ближайшие 12 месяцев. Для сравнения, в мае этот показатель составлял 12,7%. Вместе с тем он остается ниже среднего уровня, зафиксированного в первом квартале 2026 года (14,1%).

По мнению аналитиков ЕАБР, снижению инфляции способствуют укрепление тенге и стабилизация потребительской активности.

Риски для экономики сохраняются

В Евразийском банке развития отмечают, что внешние инфляционные риски по-прежнему оказывают давление на экономику.

Речь идет, в частности, о возможном росте цен на топливо, увеличении расходов на международные перевозки и логистику, что может повлиять на дальнейшую динамику цен.

В связи с этим аналитики считают, что Национальный банк сохранит умеренно жесткую денежно-кредитную политику.

Какие еще прогнозы делает ЕАБР

По прогнозу ЕАБР, к концу 2026 года базовая ставка в Казахстане может снизиться примерно до 16%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2026–2028 годы.

«Мы ожидаем, что в 2026–2028 годах рост экономики Казахстана сохранится на уровне около 5,5%. Этому будут способствовать стабилизация ситуации в нефтегазовом секторе и сохранение высоких темпов роста несырьевых отраслей», – отмечается в документе.

По оценке ЕАБР, основными драйверами экономики в 2026 году станут обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, торговля и инфраструктурные проекты. Дополнительную поддержку экспорту и бюджетным доходам окажут более высокие цены на нефть по сравнению с 2025 годом.

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