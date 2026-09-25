Почему в бюджете Шымкента появились закупки алматинского управления

На портале «Открытые бюджеты» в программах Управления по делам религий Шымкента обнаружились несколько странных расхождений. В официальных документах речь идет о шымкентском ведомстве, но в таблицах государственных закупок заказчиком указан уже Алматы. Еще один вопрос вызывают показатели по туризму, которые появились в пояснительных записках управления по делам религий, передает BAQ.KZ.

Речь идет как минимум о двух бюджетных программах, 001 и 003.

Программа 001. Шымкент в документах, Алматы в закупках

Программа 001 называется «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне».

В пояснительной записке администратором указано Управление по делам религий города Шымкента. На 2026-2028 годы по программе предусмотрено 734,889 млн теңге. Из них 336,482 млн теңге приходится на 2026 год, 196,748 млн на 2027-й и 201,659 млн на 2028-й.

Отдельно предусмотрено 8,468 млн теңге на услугу «Аналитическая интернет-карта».

Но ниже, в разделе со сведениями по плану государственных закупок, заказчиком отображается уже КГУ «Управление по делам религий города Алматы».

Почему данные другого города оказались внутри страницы бюджетной программы Шымкента, на портале не поясняется.

При чем здесь туристы

Еще одна несостыковка находится непосредственно в пояснительной записке.

Среди целевых показателей программы Управления по делам религий Шымкента указано количество внутренних туристов, обслуженных средствами размещения. В 2026 году их должно быть 0,59 млн человек, в 2027 году 0,62 млн, в 2028 году 0,65 млн.

Там же прописаны показатели по въездным туристам. Их число должно вырасти с 89 тысяч до 111 тысяч человек.

Есть и еще один показатель, увеличение количества койко-мест с 6308 в 2026 году до 6564 в 2028-м.

Как турпоток и количество койко-мест связаны с работой Управления по делам религий, в документе не объясняется.

Программа 003. Та же история с Алматы

Вторая программа касается капитальных расходов государственного органа.

В паспорте снова прямо указано КГУ «Управление по делам религии города Шымкент». Цель программы связана с оснащением сотрудников компьютерным оборудованием и созданием электронного документооборота.

На 2026 год предусмотрено 5,245 млн теңге. В документах говорится о приобретении 11 комплектов компьютеров и трех принтеров 3-в-1. На 2027 и 2028 годы расходы по этой программе не запланированы.Но и на странице программы 003 в таблице государственных закупок заказчиком отображается Управление по делам религий Алматы.

Получается, в двух разных бюджетных программах Шымкента повторяется одна и та же ситуация. Сами программы и приложенные документы относятся к Шымкенту, а блок с закупками показывает другое городское управление.И снова туристические показатели

Туристы появились и здесь

Пояснительная записка к программе 003 содержит еще одну уже знакомую деталь.

В ней вновь указаны показатели по внутренним и въездным туристам, средствам размещения и количеству койко-мест.

При этом сама программа касается капитальных расходов Управления по делам религий и приобретения компьютерной техники.

Почему один и тот же блок с туристическими показателями оказался сразу в двух документах ведомства, из опубликованных материалов понять нельзя.

Что известно на данный момент

По документам нельзя утверждать, что деньги Шымкента предназначались Алматы или что расходы двух городов каким-либо образом связаны.

На данный момент видно другое. Документы относятся к Управлению по делам религий Шымкента, но в блоках государственных закупок отображается алматинское управление. В пояснительных записках одновременно появились показатели, относящиеся к туристической отрасли.

Все эти данные опубликованы на портале «Открытые бюджеты», который предназначен для открытого доступа граждан к информации о бюджетных программах и расходовании государственных средств. Поэтому подобные расхождения могут вводить пользователей в заблуждение и требуют пояснения со стороны ответственных органов.

BAQ.KZ направил запрос в пресс-службу акимата Шымкента с просьбой пояснить эти расхождения.

На момент публикации ответ не поступил.