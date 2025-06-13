В начале июня в соцсетях распространилось видео с раненым тюленем на берегу Каспийского моря. Животное с трудом дышало и почти не двигалось. Несмотря на то, что очевидцы обзвонили службы спасения, помочь животному не удалось. Почему не была оказана помощь редкому виду, занесённому в Красную книгу, - в материале BAQ.KZ.

Протоколов по спасению тюленей нет

Раненый тюлень был обнаружен отдыхающими 1 июня на берегу Каспийского моря. На шее у него была глубокая рана. Видео мучавшегося животного распространилось в соцсетях. Отдыхающие обратились в службу 109. Специалисты управления рыбного хозяйства Мангистауской области приехали на следующий день, однако животного уже не было.

По словам председателя регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации ECOJER, члена общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбека Козыбакова, научного объяснения, почему тюлени выходят к людям, нет. Возможно, животное в этом случае вышло к людям из-за того, что просило о помощи.

"Есть только предположения: да, действительно, это может быть дезориентация, стресс или попытка найти помощь. Всё это требует изучения. Как раз нужны научные исследования, которых пока нет. Надеюсь, что такие исследования будут проводиться как со стороны научно-исследовательского института, который ещё не начал работу, так и со стороны государственного резервата для сохранения каспийского тюленя", - говорит эколог.

Что касается раны животного, то и о ее характере дать однозначный ответ сложно. Эколог отмечает, что, возможно, у него мог быть механический порез.

В целом, по его словам, риск травм для каспийских тюленей в районе побережья действительно существует.

"В районе морпорта Актау и морпорта Курык активно ходят различные суда и танкеры. Плавсредств там много, и они постоянно движутся туда-сюда. Лопастями винтов они могут задеть тюленей - убить или оставить серьёзные травмы, как, возможно, в этом случае. Хотя я не утверждаю, что именно это стало причиной. Но такой риск есть. Кроме того, на месторождении Кашаган и в других частях Каспия ведутся работы по добыче нефти. Это тоже влияет на морскую экосистему. Там много техники, судов, и всё это - фактор физического воздействия: тюленей могут травмировать, раздавить или порезать лопастями, как в мясорубке", - говорит эколог.

По его словам, правил и протоколов для спасения пострадавших морских млекопитающих, в том числе каспийского тюленя, нет. Несмотря на то, что тюлень занесён в Красную книгу, они до сих пор не разработаны. Эколог считает, что их следовало разработать ещё до включения вида в Красную книгу или хотя бы сразу после. Причём это касается не только тюленя, но и других краснокнижных животных.

Он также отмечает, что согласно закону, ответственность за помощь животным, оказавшимся в бедственном положении, особенно занесённым в Красную книгу, несут местные исполнительные органы. В данном случае - управление рыбного хозяйства. Именно оно должно координировать усилия, привлекать Центр изучения и реабилитации тюленя, МЧС, рыбную инспекцию.

На вопрос о том, какова схема взаимодействия и кто принимает финальное решение о выезде на место при поступлении обращения о помощи животному, эколог отметил, что на сегодняшний день чёткой и отлаженной схемы взаимодействия не существует.

"Хотя 24 февраля мы с двумя независимыми экспертами принимали участие в совещании в акимате с участием акима области. Темой обсуждения как раз был каспийский тюлень. По итогам встречи было предложено 10 рекомендаций, составлен протокол с конкретными поручениями. Однако несмотря на прошедшее время, многие из этих поручений до сих пор не выполнены - либо затягиваются, либо находятся в стадии согласования. Мы предлагали разработать чёткий алгоритм действий при обнаружении тюленя - живого или мёртвого. Устно нам сообщили, что алгоритм утверждён, но он до сих пор не согласован официально и не обнародован. Он должен быть согласован и обнародован везде, в соцсетях, информационных плакатах на побережье моря", - говорит эксперт.

В идеале, по его мнению, службы должны оперативно реагировать на звонки о помощи животным.

"Необходимо создание комиссии, которая будет определять сроки реагирования и обеспечивать своевременность действий. Чем быстрее - тем лучше. В идеале - сразу после поступления звонка или сообщения соответствующие службы должны выезжать на место и принимать меры", - говорит эколог.

"Тюлень выбрал берег, чтобы восстановить силы"

Научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова отмечает, что на пляже чаще всего оказываются ослабленные, раненые или больные особи Каспийского тюленя.

"Им физически легче находиться на суше, где можно согреться и отдохнуть, чем бороться с волнами в море. Берег для них это возможность восстановить силы. Что касается недавней ситуации с детенышем, то будет корректнее называть тюленя не бельком, а "сиварём". К этому времени года бельки уже проходят линьку и переходят в стадию сиваря. В данном случае это действительно сиварь, немного израненный. С человеческой точки зрения может показаться, что животное пришло за помощью, но на самом деле тюлень просто выбрал берег, чтобы передохнуть, согреться и восстановить силы", - говорит Жазира Сыдыкова.

Она также отмечает, что не видела животного вживую и лишь по видео предполагает возможные причины появления физических ран у детеныша. Среди них - воздействие антропогенных факторов.

Эксперт не исключает порезы от лодок и судов, а также травмы, полученные в результате запутывания в рыболовных сетях. Такие взаимодействия часто оставляют следы на теле животного, включая обечаивания - следы от верёвок или сетей.

Также эксперт не исключает влияния загрязнения окружающей среды. Полиэтиленовые пакеты, пластиковые отходы и другие предметы, оказавшиеся в воде, могут запутываться на теле животного. Пытаясь освободиться, тюлень может получить дополнительные повреждения.

В целом, по словам Жазиры Сыдыковой, риски травмирования тюленей в районе Актау, в Мангистауской области выше по сравнению с другими регионами.

"Это связано с тем, что здесь одновременно действуют несколько факторов: активное судоходство, рыболовные сети, загрязнение окружающей среды, а также высокий уровень туристической активности. Все эти элементы создают дополнительную нагрузку на животный мир, в том числе на каспийских тюленей. Актау и прилегающие районы являются более оживлёнными участками побережья Каспийского моря, где особенно интенсивно развиты морские перевозки и промысел", - говорит эксперт.

По ее словам, правовая база спасения тюленей в Казахстане существует, но в основном на уровне общих положений. Только в последние годы начали предприниматься реальные шаги: создание реабилитационных центров, развитие региональных инициатив, научных и гражданских сетей наблюдений. Однако эксперт отмечает, что до сих пор не хватает системного финансирования и достаточного информирования, особенно среди местного населения.

Эксперт также отмечает, что в Казахстане отсутствует полноценная система круглосуточного реагирования на такие случаи травм или выброса каспийских тюленей на берег.

"На сегодняшний день существует лишь одна организация, занимающаяся реабилитацией морских животных, и она расположена в городе Актау. Однако у неё ограниченные ресурсы: отсутствует специализированный передвижной транспорт, нет филиалов в других регионах и мобильных команд для экстренного реагирования, особенно на воде. Формально определённые правила существуют, но на практике оперативное спасение затруднено из-за нехватки ресурсов и отсутствия круглосуточных или аварийных служб. Эти вопросы только начинают активно обсуждаться и подниматься на уровне государства и общества", - говорит Жазира Сыдыкова.

Однако в любом случае, по ее словам, первой на подобные сообщения должна реагировать рыбная инспекция. Именно она, получив оповещение, обязана оперативно оценить ситуацию и принять решение: либо выехать на место самостоятельно, либо привлечь другие, более компетентные и уполномоченные организации.

В зависимости от характера случая это могут быть ветеринарные службы, специалисты по транспортировке животных или иные профильные структуры, способные оказать необходимую помощь.

Как сообщили редакции BAQ.KZ, сообщение о раненом тюлене управление рыбного хозяйства Мангистауской области получило вечером. Отдыхающие позвонили в Службу 109, и информация была передана в управление.

Поскольку это произошло в выходной день - в воскресенье, сотрудники управления выехали на поиски животного только утром в понедельник, 2 июня.

Также поисками раннего животного занимались сотрудники Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя. Информация в Центр поступила от представителей Управление рыбного хозяйства Мангистауской области.

"Они незамедлительно выехали на место. Однако поиски животного оказались безуспешными, ситуацию осложнило темное время суток", - сообщили в Центре редакции BAQ.KZ.

Там также подчеркнули, что Центр регулярно проводит просветительскую и разъяснительную работу с рыбаками и жителями прибрежных районов. В рамках этой работы была разработана краткая памятка, в которой изложены основные рекомендации на случай встречи с краснокнижным животным.

В Центре также напомнили, что при обнаружении тюленя важно сохранять спокойствие и не пугать животное. Не следует кормить его или пытаться оказать ветеринарную помощь самостоятельно. По возможности рекомендуется дождаться прибытия специалистов.

Сообщить о случившемся можно по номеру контакт-центра: +7 (775) 101 11 22.

Напомним, что каспийский тюлень был внесен в Красную книгу в 2020 году. Популяция животных за последние 100 лет сократилась на 70 процентов.

В начале XX века численность каспийских тюленей оценивалась в более чем 1 миллион особей.Сегодня - по разным оценкам от 70 000 до 300 000 по всему Каспийскому морю.