Несмотря на развитие цифровых технологий и активное внедрение современных форм занятости, удалённая работа в Казахстане пока не получила массового распространения, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Finprom, по итогам 2025 года в дистанционном формате работают 44,2 тысячи человек. Это составляет примерно 0,47 процента от общего числа занятых в стране, которое достигает 9,3 миллиона человек.

После снижения в 2022 году рынок удалённой занятости постепенно восстанавливается. В 2023 году дистанционно работали 42,5 тысячи человек, а к 2025 году их число выросло примерно на четыре процента. Однако в общей структуре занятости доля удалённой работы остаётся стабильно низкой.

Большинство работников, занятых в таком формате, используют собственные технические средства — около 40 тысяч человек. При этом постепенно увеличивается число сотрудников, которых обеспечивает оборудованием работодатель. Если в 2024 году таких было 2,6 тысячи человек, то в 2025 году их количество выросло до 4,2 тысячи.

По гендерному составу среди дистанционно занятых преобладают женщины — 25,1 тысячи человек против 19,1 тысячи мужчин. Это связано с гибкостью формата, который позволяет совмещать работу с семейными обязанностями и личными делами.

Удалённая занятость в основном сосредоточена в городах. В 2025 году в городской местности работали 28,2 тысячи человек, тогда как в сельской местности — 16 тысяч человек. Такая разница объясняется уровнем развития цифровой инфраструктуры и доступом к высокоскоростному интернету.

Лидерами по числу дистанционных работников стали Туркестанская область — 8,2 тысячи человек, город Астана — 8,1 тысячи человек и Алматинская область — 6,4 тысячи человек. При этом даже в этих регионах доля удалённой занятости в общей структуре рынка труда остаётся невысокой — около одного процента.

Для сравнения, в мире гибридные и дистанционные форматы уже стали привычной практикой. В развитых странах почти половина работников хотя бы частично работает удалённо. Например, в Соединённых Штатах Америки миллионы сотрудников работают из дома несколько дней в неделю.

Эксперты отмечают, что в Казахстане потенциал для развития удалённой занятости сохраняется. Основными факторами роста могут стать дальнейшая цифровизация экономики, развитие инфраструктуры и увеличение числа цифровых профессий. Однако на данный момент рынок труда страны по-прежнему ориентирован преимущественно на офлайн-формат.