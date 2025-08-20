Несмотря на то, что в Казахстане действуют законы об охране труда, рабочие продолжают гибнуть и получать увечья на производстве. Каждая трагедия — это не просто статистика, а разрушенные семьи, дети без кормильцев и судьбы, перечеркнутые одним нарушением правил безопасности. Почему система, казалось бы, прописанная в законе, не работает и какие изменения могут реально спасти жизни? Подробнее — в материале BAQ.KZ.

На первый взгляд, в Казахстане создана правовая база, регулирующая охрану труда. Есть законы, нормы, инструкции. Но в реальности это не гарантирует безопасности. Кандидат юридических наук Булат Пономарев объясняет: беда в том, что многие предприятия относятся к охране труда формально.

"Мало принять законы и нормативы, необходимо выстроить работоспособную систему. К сожалению, встречаются случаи, когда охрана труда в организации существует формально на бумаге или соответствующая служба и вовсе отсутствует на предприятии", — говорит он.

То есть документы есть, но каски пылятся в шкафах, инструкции подписываются без ознакомления, а обучение проводится лишь "для галочки".

Почему законы не спасают

Эксперт подчёркивает, что главная проблема не столько в несовершенстве законов, сколько в дефиците специалистов и в человеческом факторе.

"Ключевым направлением является дефицит квалифицированных специалистов по охране труда, особенно в малых и средних компаниях. Как правило, невысокая зарплата плюс желание собственника сэкономить. Кроме того, к трагедии зачастую приводит легкомысленное отношение к рискам со стороны работодателей и работников".

По сути, охрана труда часто превращается в "неприоритетную сферу". Работодатель думает о прибыли, работник спешит выполнить план и пренебрегает каской или страховкой. Итог — трагедия, которую можно было предотвратить.

Что грозит за нарушения

Законодательство Казахстана предусматривает достаточно жесткие санкции, которые предусматривают штрафы и лишение свободы.

"Несообщение о несчастном случае (ст. 96 КоАП РК) влечет штраф от 100 до 200 МРП. Нарушение правил охраны труда, повлекшее вред здоровью средней тяжести, — штраф до 160 МРП или арест до 40 суток. При тяжком вреде санкции увеличиваются до 200 МРП и ареста до 50 суток. Если наступает смерть — до 5 лет лишения свободы, а при гибели двух и более лиц — до 7 лет".

На бумаге наказания выглядят внушительно. Но, как отмечает Пономарев, на практике часто привлекают к ответственности не работодателя, а формально назначенного ответственного за охрану труда.

"Скорее всего, привлекать к ответственности будут работника, на которого руководством формально возложена обязанность по охране труда, хоть он вообще не имеет к этому никакого отношения. Де-юре он виноват, де-факто — нет".

Таким образом, уроки остаются невыученными, а система продолжает работать по инерции.

Деньги против жизни: компенсации семьям

Закон требует, чтобы работодатель компенсировал вред здоровью и выплачивал пособие по временной нетрудоспособности.

"Размер социального пособия составляет до 100 % средней заработной платы. Но справедливость компенсации — вопрос оценочный. При потере трудоспособности или смерти близкого любых денег будет недостаточно, чтобы компенсировать утрату".

Формально компенсация есть, но для семей погибших она никогда не станет заменой человека. Это лишь финансовая "поддержка", а не решение проблемы.

Не меньшие вопросы вызывает и прозрачность расследований несчастных случаев. Сегодня часто семьи погибших даже не знают, как шло разбирательство, кто признан виновным и какие меры предприняты.

"Совершенствованию порядка расследования могло бы способствовать внедрение цифровых технологий и создание единого реестра таких случаев с открытым доступом", — считает Пономарев.

Такой реестр позволил бы общественности видеть реальные масштабы проблемы, а предприятиям — стремиться не попадать в список.

Снизить уровень смертности невозможно без усиления роли инспекций. Сегодня трудовые инспекторы зачастую перегружены и недофинансированы.

"Для предотвращения производственного травматизма требуется их постоянная и эффективная профилактическая деятельность. Возможно, стоит расширять полномочия инспекции труда и повысить зарплаты инспекторов", — отмечает юрист.

Эксперт говорит, в мире уже есть успешные практики борьбы с травматизмом. Один из ярких примеров — концепция Vision Zero ("Нулевой травматизм"). Она действует в Германии, Финляндии, Канаде и других странах.

"Эта концепция исходит из того, что все несчастные случаи можно предотвратить. В ее основе семь принципов: приверженность руководства безопасности, оценка рисков, программы охраны труда, система безопасности, повышение квалификации сотрудников и инвестиции в кадры. Опыт можно внедрять и в Казахстане, но с учетом региональных особенностей", — заключает Пономарев.

Это говорит о том, что одних формальных норм недостаточно. Нужна реальная система: квалифицированные специалисты на каждом предприятии, честные расследования, усиленные проверки и культура безопасности, когда здоровье и жизнь человека становятся важнее любых производственных показателей. Международный опыт показывает, что достичь нулевого травматизма возможно. Вопрос только в том, насколько государство, бизнес и сами работники готовы признать проблему и совместно работать над её решением.