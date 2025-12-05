В отдельных обменных пунктах жители пожаловались на отказ в продаже долларов. Экономист Арман Бейсембаев рассказал корреспонденту BAQ.KZ, с чем связана такая ситуация и есть ли повод для беспокойства.

По словам эксперта, отдельные обменники действительно могут временно не продавать валюту, но причины являются коммерческими, а не системными.

"В отдельных обменных пунктах действительно могут возникать случаи, когда доллары временно не продают. Это объясняется не дефицитом валюты, а обычным коммерческим интересом. Курс недавно опускался ниже 500 тенге, затем отскочил к 506. Если обменники закупали доллары, скажем, по 500, они могут сознательно придерживать продажу, ожидая повышения курса до 510, чтобы заработать на разнице. В этом нет ничего необычного", — отметил он.

Экономист также допускает случаи, когда в отдельных пунктах валюта действительно временно заканчивается.

"Я не исключаю вероятность, что, может быть, есть отдельные обменники, где могли закончиться эти доллары. Просто нечем выдавать. Может быть и так" — подчеркнул спикер.

По его словам, подобная практика существовала и раньше в периоды резких валютных колебаний.

"В периоды резких скачков курса обменные пункты традиционно придерживают продажу валюты. Когда курс начинает быстро расти, они ограничивают выдачу долларов, поскольку ожидают дальнейшее удорожание и стараются не продешевить. Фактически это коммерческая тактика, а не признак дефицита валюты", — рассказал Бейсембаев.

Экономист подчеркнул, что говорить о дефиците валюты в целом по рынку нет оснований.