Примеси в горячей воде в отдельных домах Жезказгана связаны не с работой городской теплосети, а с несвоевременной подготовкой части домов заменой стояков внутри них. Об этом сообщил аким Улытауской области Дастан Рыспеков на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему жители Жезказгана жалуются на "коричневую" горячую воду, аким Улытауской области Дастан Рыспеков пояснил, что город работает по закрытой системе теплоснабжения, а подачу тепла и горячей воды обеспечивает Жезказганский теплоэнергоцентр.

По его словам, перед началом каждого отопительного сезона в городе проводятся плановые работы на магистральных и квартальных тепловых сетях. Однако именно подготовка внутридомовых систем не всегда идёт синхронно с графиком города.

"Каждый год перед началом отопительного сезона мы проводим ремонт магистралей и квартальных сетей. Но когда КСК не успевают подготовить свои дома или меняют стояки только в отдельных квартирах, в первые недели запуска и появляются такие проблемы", – объяснил Рыспеков.

Аким подчеркнул, что готовность города к отопительному сезону и готовность конкретного дома – не одно и то же. Бывает, что тепловые сети уже подготовлены, а часть работ внутри отдельных домов или подъездов проводится с опозданием.

Он привёл пример, когда собственники квартир по инициативе меняют стояки или трубы в одной или нескольких квартирах. В таких случаях это может отражаться на качестве воды у соседей – выше или ниже по стояку.

"Город в целом готов, но некоторые КСК вовремя не выполняют работы. Кто-то меняет стояки, трубы внутри квартир уже в процессе, а не заранее. В итоге в отдельных квартирах и появляются такие случаи с водой", – отметил аким.

Рыспеков заявил, что акимат отслеживает подобные ситуации через социальные сети и оперативно реагирует на жалобы жителей.

"Мы смотрим, что пишут в соцсетях. Когда такой факт появляется – специалисты сразу выезжают, разбираются на месте. Это не проблема всего города, а отдельных домов, где работы проведены не вовремя", – подчеркнул он.

Аким ещё раз акцентировал, что речь идёт не о системной аварии в городских сетях, а о локальных ситуациях в конкретных домах, связанных с подготовкой к отопительному сезону и состоянием внутридомовых коммуникаций.