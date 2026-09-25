Почему верховного лидера Ирана не видно на публике: ответ Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встречался с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи примерно месяц или полтора назад и тот полностью здоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

Интервью телеканалу Пезешкиан дал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, вышло оно вечером 24 сентября.

Ведущий Брет Байер спросил, когда президент в последний раз видел верховного лидера лично, здоров ли тот и способен ли управлять страной.

«Точно даты не помню, около месяца, месяца с половиной назад. Мы встречались примерно семь часов», — ответил Пезешкиан.

На уточняющий вопрос, видел ли он Хаменеи лично, президент ответил утвердительно и повторил, что беседа длилась семь часов.

«Очень даже, полностью. Реализация политики находится в руках администрации и правительства, но консультации и указания исходят оттуда», — сказал Пезешкиан о состоянии верховного лидера.

Почему Хаменеи не появляется на публике

Байер спросил, почему иранцы до сих пор не видели видеообращения верховного лидера ни к народу, ни по поводу войны, ни в адрес президента США Дональда Трампа.

«Этот процесс возник в нашем обществе, и это отсутствие безопасности, созданное действиями иностранцев, действиями агрессоров», — ответил Пезешкиан.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера 8 марта 2026 года, после убийства его отца Али Хаменеи 28 февраля. С начала войны он ни разу не появлялся на публике, и заявления президента остаются основным источником сведений о его состоянии.

Это не первое такое заявление Пезешкиана. В августе он говорил на иранском государственном телевидении, что провел с верховным лидером семь часов и обсуждал проблемы страны, в том числе доступность жизни.