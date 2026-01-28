Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов ответил на вопросы депутатов о причинах выбора Павлодарской и Карагандинской областей для строительства крупных объектов возобновляемой энергетики. Обсуждение состоялось в Мажилисе при рассмотрении проектов в сфере ВИЭ, передает BAQ.KZ.

Депутат Олжас Куспеков отметил, что при реализации масштабных проектов ВИЭ не всегда в полной мере представляется обоснование выбора конкретных территорий. В этой связи он поинтересовался, почему станции планируется строить именно в Павлодарской и Карагандинской областях, несмотря на наличие энергодефицита на юге страны и высокий ветровой потенциал в таких регионах, как Мангистауская, Жетысуская области и Кызылорды.

Отвечая на вопрос, министр энергетики подчеркнул, что выбор регионов основывался на технических и производственных расчетах.

По его словам, ключевым показателем для ветровых электростанций является коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), который для ВЭС в среднем составляет 35-45%, а для солнечных станций – до 35%.

– Если рассматривать карту ветров Казахстана, Карагандинская и Павлодарская области являются одними из наиболее насыщенных ветрами регионов. Это позволяет быстрее окупать станции и вырабатывать больший объем электроэнергии. Кроме того, Павлодарский энергетический узел играет ключевую роль в обеспечении стабильности энергосистемы страны. В частности, будущая ГРЭС-3 мощностью 2640 МВт, наряду с действующими ГРЭС-1 и ГРЭС-2, будет выполнять функцию регулировочной мощности. В свою очередь ГРЭС-3 будет иметь регулируемую мощность порядка 1,5 гигаватта, что позволит балансировать возобновляемые источники энергии в масштабах всего Казахстана, — пояснил министр.

Он напомнил, что Павлодарская и Карагандинская области традиционно являются индустриальными регионами с высоким спросом на электроэнергию, включая крупные металлургические и ферросплавные производства. Кроме того, правительство рассматривает Павлодарскую область как потенциальную площадку для строительства центров обработки данных в рамках курса на цифровизацию.

Отдельно было отмечено наличие развитой энергетической инфраструктуры – линий электропередачи, подстанций и возможностей транзита электроэнергии с севера на юг страны.

Касаясь других регионов, министр сообщил, что проекты ВИЭ также реализуются и в Жетысуской области.