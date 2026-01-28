Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Документ был подписан 12 ноября 2024 года в Баку, передает BAQ.KZ.

Соглашение направлено на объединение усилий двух стран в борьбе с глобальным потеплением за счет продвижения, разработки и реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и устойчивого развития на территории Казахстана.

В рамках договоренностей предусмотрено строительство трех ветровых электростанций общей установленной мощностью 1,5 ГВт, а также одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Проекты будут реализованы в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях.

Ожидается, что в результате реализации проектов будет создано более 100 постоянных и около 1500 временных рабочих мест. Общий объем привлекаемых инвестиций превысит 2 млрд долларов США, а дополнительная ежегодная выработка "зеленой" электроэнергии составит более 5,7 млрд кВт/ч.

Со стороны Казахстана соинвестором проектов выступит акционерное общество "Самрук-Энерго".

Как отмечается, реализация данных инициатив позволит обеспечить выполнение индикативных показателей по доле возобновляемых источников энергии, в том числе достижение целевого показателя в 15% к 2030 году, а также станет значительным вкладом в достижение углеродной нейтральности Республики Казахстан, закрепленной в национальных стратегических документах.