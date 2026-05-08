Почему все больше людей делают ставку на немецкий паспорт

В последние годы заметно выросло число заявлений на получение гражданства Германии от потомков людей, переживших Холокост, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Среди них – евреи из Израиля, США и других стран мира.

Особенно сильный рост интереса к немецкому паспорту наблюдается после событий 7 октября 2023 года в Израиле. Многие заявители объясняют свое решение чувством нестабильности, стремлением к безопасности и практическими преимуществами второго гражданства.

Право на получение гражданства для потомков жертв нацистских преследований действует уже много лет, однако процедура остается сложной и требует прохождения бюрократических этапов.

При этом растет число тех, кто уже переехал в Германию и помогает другим пройти этот путь.