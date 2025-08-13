15 августа 2025 года в Анкоридже, на Аляске, состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Это станет первой за долгое время двусторонней поездкой российского лидера на территорию США. Мировые СМИ и аналитики уже активно комментируют предстоящий саммит: от сдержанных надежд на дипломатический прорыв до опасений по поводу возможных односторонних уступок. Подробнее — в обзоре BAQ.KZ.

Главная интрига: Украина без Украины

Одним из самых острых вопросов повестки стало отсутствие Украины в предстоящем диалоге. Дональд Трамп допустил возможность так называемого "обмена территориями" как элемента потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как пишет корреспондент BBC Энтони Зуркер, администрация США намеренно снижает ожидания от предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Он пишет что, Президент США охарактеризовал саммит как предварительный контакт, а его пресс-секретарь подчеркнула, что формат будет носить характер "слушательной сессии".

Также он отметил, в Белом доме признают, что конфликт в Украине является двухсторонним, однако на встрече в Анкоридже будет представлена лишь одна сторона. При этом подчёркивается, что в случае передачи предложений российской стороны Киеву нет уверенности, что украинский лидер их примет или будет иметь возможность это сделать.

Аналитики отмечают, что вероятность значимого прорыва по итогам саммита остаётся крайне низкой. Риторика американской стороны указывает на то, что встреча рассматривается скорее как этап разведки позиций, а не как площадка для достижения окончательных договорённостей.

По информации BBC, Трамп анонсировал саммит за неделю до его проведения — в день истечения установленного им срока для России согласиться на прекращение огня в Украине. В противном случае, предупреждал он, США введут новые санкции против Москвы.

Почему Аляска?

Исторический контекст встречи придаёт ей особый вес. Аляска была приобретена США у Российской империи в 1867 году и стала штатом в 1959-м. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, США и Россия — соседи, разделённые лишь Беринговым проливом:

"Это выглядит вполне логичным — нашей делегации просто перелететь через Берингов пролив, и такой важный и ожидаемый саммит провести на Аляске".

Последний раз Анкоридж принимал дипломатические делегации высокого уровня в 2021 году, когда команда Джо Байдена встречалась там с представителями КНР. Тогда переговоры прошли на фоне серьёзной напряжённости.

Саммит Трампа и Путина состоится на базе Joint Base Elmendorf–Richardson — крупнейшем военном объекте штата. Белый дом подтвердил, что оба лидера разместятся именно там.

Контекст и ожидания

Трамп активно продвигает свою позицию в отношении конфликта в Украине. В рамках предвыборной кампании он пообещал завершить войну в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Он также неоднократно заявлял, что конфликт бы не начался, будь он президентом в 2022 году.

В июльском интервью BBC Трамп выразил разочарование действиями Путина. Впоследствии он установил крайний срок до 8 августа для согласия России на перемирие. После истечения срока Трамп объявил о личной встрече с Путиным 15 августа.

По его словам, решению о саммите предшествовали "чрезвычайно продуктивные" переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

Белый дом, тем временем, постарался снизить ожидания, назвав встречу "слушательной сессией". Пресс-секретарь Каролина Левитт уточнила, что саммит не обязательно приведёт к немедленному соглашению, а по завершении Трамп может рассмотреть визит в Россию.

В интервью журналистам Трамп заявил, что расценивает встречу как "разведывательную" и нацеленную на убеждение Путина прекратить военные действия.

Позиция Киева

Участие Украины в саммите не планируется. Трамп отметил:

"Я бы сказал, он (Зеленский) мог бы поехать, но он уже был на многих встречах".

Вместе с тем, бывший президент США пообещал, что первым, кому он позвонит после саммита, станет Владимир Зеленский.

Позднее в Белом доме сообщили, что накануне саммита Трамп проведёт виртуальную встречу с Зеленским и несколькими европейскими лидерами. По сообщениям, Путин настаивал на исключении Зеленского из формата, хотя ранее обсуждалась возможность трёхсторонней встречи.

Сам Зеленский заявил, что любые соглашения без участия Украины будут "мертворождёнными".

Сложные переговорные позиции

Несмотря на формальное согласие обеих сторон на мир, позиции Москвы и Киева остаются непримиримыми. Украина требует полного восстановления территориальной целостности, включая Крым. Россия, в свою очередь, настаивает на признании аннексированных территорий, нейтралитете Украины и ограничениях на её вооружённые силы.

По сообщениям CBS News, администрация Трампа обсуждает с европейскими лидерами возможное перемирие, в рамках которого:

Россия сохраняет контроль над Крымом;

получает Донбасс (Донецкая и Луганская области);

отказывается от Херсонской и Запорожской областей.

Этот сценарий вызывает опасения в Киеве и на Западе. По мнению аналитиков, любое соглашение подобного рода может вызвать раскол среди союзников и создать опасный прецедент.

Реакция Запада и рынок

Financial Times подчёркивает: европейские столицы опасаются кулуарной сделки между США и Россией, минуя НАТО и ЕС. Atlantic Council предупреждает, что уступки ради перемирия могут стать моделью для разрешения других региональных конфликтов с нарушением международного права.

Четыре возможных сценария

Осторожный прогресс — стороны подтверждают намерение продолжить диалог, возможно, с расширением формата. Символический результат — обмен заявлениями без конкретных шагов, но с временной стабилизацией ожиданий. Резонансная сделка — частичное соглашение по территориям с риском протестов со стороны Киева и напряжённости в ЕС. Провал — отсутствие договорённостей, усиление риторики и санкционного давления.

Вне зависимости от исхода, мировые СМИ сходятся в одном: встреча на Аляске станет событием с историческим значением. Для Дональда Трампа — шанс закрепить образ миротворца, для Владимира Путина — возможность продемонстрировать статус глобального переговорщика и проверить готовность Вашингтона к компромиссу.