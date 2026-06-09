Почему всё больше иностранцев едут лечиться в Казахстан
В стране продолжают укреплять позиции на рынке медицинского туризма.
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По итогам прошлого года около 80 тысяч иностранных пациентов прошли лечение в медицинских организациях республики.
Рост числа зарубежных пациентов свидетельствует о повышенном интересе к казахстанской системе здравоохранения и качеству медицинских услуг.
Одним из ключевых преимуществ страны называют сочетание доступной стоимости лечения и достаточно высокого уровня медицинской помощи. В Казахстане работают клиники, соответствующие международным стандартам качества и безопасности.
В настоящее время 10 медицинских организаций страны имеют международную аккредитацию JCI – один из самых авторитетных мировых стандартов в здравоохранении.
Для дальнейшего развития медицинского туризма Министерство туризма и спорта совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает дорожную карту на 2026-2028 годы.
Документ включает меры по продвижению казахстанских медицинских услуг за рубежом, развитию инфраструктуры, повышению качества сервиса и расширению международного сотрудничества.
Отмечается, что развитие медицинского туризма поможет увеличить экспорт медицинских услуг, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и укрепить имидж Казахстана как современного центра лечения и оздоровления.
Как Казахстан развивает фармотрасль, читайте в нашем материале.
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