Лекарственная независимость: как Казахстан развивает фармотрасль

В последние годы вопрос лекарственной безопасности стал одним из ключевых для системы здравоохранения, особенно после пандемии, когда многие страны столкнулись с дефицитом препаратов, нарушением логистики и зависимостью от зарубежных поставок. Сегодня Казахстан делает ставку на локализацию производства и развитие собственной фармацевтической промышленности. О том, как страна постепенно переходит от импортозависимости к формированию собственного производства лекарств, рассказывает BAQ.kz.

Правительством одобрены восемь крупных инвестиционных проектов, предусматривающих строительство новых заводов, модернизацию производств и запуск современных биофармацевтических комплексов.

Сколько денег вкладывают в отрасль

Общий объем инвестиций составляет 391,3 млрд тенге.

Стоит отметить, что речь идет не только о строительстве предприятий. Фактически формируется новая инфраструктура фармацевтической промышленности, которая позволит выпускать сотни наименований лекарств внутри страны, создавать рабочие места и снижать зависимость от импорта социально значимых препаратов.

Согласно представленным данным, в рамках восьми проектов планируется производство порядка 494 наименований лекарственных средств и создание более 1100 постоянных рабочих мест.

Где будут выпускать новые лекарства

Одним из крупнейших проектов стал запуск биофармацевтического комплекса полного цикла ТОО "Khan Tengri Biopharma". Стоимость проекта составляет 103,37 млрд тенге. Соинвестором выступает компания "Р-Фарм".

Проект предусматривает выпуск 27 препаратов для лечения социально значимых заболеваний, включая онкологию, онкогематологию, сахарный диабет и орфанные заболевания. Кроме того, инвестор намерен обеспечить поставку 84 наименований лекарств, которые не закупались более трех лет.

Проект был одобрен постановлением Правительства Казахстана от 30 декабря 2025 года.

Алматы становится одной из фармацевтических площадок страны

Сразу несколько крупных проектов реализуются в Алматы и Алматинской области.

ТОО "АлтИНФАРМ" строит фармацевтический завод в СЭЗ "Парк инновационных технологий". Стоимость проекта составляет 58,5 млрд тенге. Предприятие будет выпускать вакцины, препараты для лечения онкологии, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний.

Проект предусматривает производство 54 лекарственных средств, из которых 35 относятся к социально значимым. Также планируется создание порядка 60 постоянных рабочих мест.

Еще один проект реализует компания "Steppe Pharmaceuticals".

В Алматинской области будет построен биофармацевтический комплекс полного цикла стоимостью 32,5 млрд тенге. Производство позволит выпускать 20 наименований лекарственных препаратов.

Одновременно в Алматы развивается и направление производства активных фармацевтических ингредиентов.

АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" запускает проект стоимостью 39,2 млрд тенге по выпуску API, лекарственных средств и биопрепаратов по международным стандартам GMP.

Производство будет включать противовирусные, противогрибковые препараты, антианемические средства и лекарства для лечения сахарного диабета второго типа. Планируется выпуск 53 лекарственных средств и создание не менее 200 постоянных рабочих мест.

Какие препараты начнут производить в стране

Одним из главных изменений для отрасли становится не только рост числа заводов, но и расширение перечня препаратов, которые будут выпускаться внутри страны.

Проект ТОО "МСП-РОМФАРМ" предполагает строительство высокотехнологичного фармацевтического завода в специальной экономической зоне TURAN Туркестанской области и на производственных площадках в Алматинской области с общим объемом инвестиций в 36,7 млрд тенге.

В рамках проекта планируется выпуск 101 лекарственного средства и создание порядка 265 постоянных рабочих мест.

Компания "Абди Ибрагим Глобал Фарм" реализует проект стоимостью 39 млрд тенге по созданию высокотехнологичного фармацевтического комплекса с многопрофильными производственными линиями.

Предприятие будет выпускать противовирусные и противогрибковые препараты, лекарства для лечения сахарного диабета второго типа и антианемические средства. Планируется производство 76 лекарственных препаратов и создание не менее 150 рабочих мест.

Шымкент и Караганда усиливают промышленную базу

Важную роль в развитии отрасли продолжают играть и действующие производственные площадки.

АО "Химфарм" реализует в Шымкенте проект стоимостью 39,5 млрд тенге, направленный на увеличение доли отечественного производства медикаментов и повышение доступности лекарств для населения.

Проект предусматривает выпуск 81 лекарственного средства.

В Караганде ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" запускает проект по строительству и модернизации производственных мощностей стоимостью 42,5 млрд тенге.

После реализации проекта предприятие сможет выпускать 76 наименований лекарственных средств.

Почему это важно для Казахстана

На протяжении многих лет Казахстан оставался зависимым от импорта лекарств. Значительная часть препаратов закупалась за рубежом, а колебания валютного курса, логистические проблемы и мировые кризисы напрямую влияли на стоимость и доступность медикаментов.

Развитие собственного фармацевтического производства может изменить ситуацию сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, речь идет о лекарственной безопасности. Наличие собственных производств позволяет стране быстрее реагировать на кризисы и обеспечивать внутренний рынок необходимыми препаратами.

Во-вторых, локализация производства постепенно влияет на развитие технологий, подготовку специалистов и появление новых компетенций внутри страны.

В-третьих, фармацевтика становится частью промышленной экономики Казахстана. Это не только медицина, но и инвестиции, налоги, экспортный потенциал и создание высокотехнологичных рабочих мест.

Особое значение имеет то, что многие проекты ориентированы именно на выпуск социально значимых препаратов – лекарств для лечения онкологических заболеваний, диабета, инфекционных и хронических болезней.

Ставка на фармацевтическую независимость

Сегодня Казахстан постепенно формирует собственную фармацевтическую экосистему – от выпуска готовых лекарств до производства биопрепаратов и активных фармацевтических ингредиентов.

Для отрасли это один из самых масштабных этапов развития за последние годы. Если заявленные проекты будут реализованы в полном объеме, страна сможет существенно увеличить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке.

