Выборы в маслихаты в 2026 году проходят досрочно, хотя сама избирательная система по сравнению с кампанией 2023 года почти не изменилась. Почему понадобились внеочередные выборы, объяснила руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Асель Назарбетова.

По её словам, депутаты маслихатов обычно избираются на пять лет, поэтому у решения провести выборы раньше срока есть политические причины. Эксперт считает досрочные выборы логичным продолжением политических реформ в стране.

«Выборы в маслихаты нужно было провести как завершающую точку политических реформ. Иначе между политическим составом Мажилиса и маслихатов могло возникнуть несоответствие. Поэтому появилась необходимость привести всё к единому знаменателю», – сказала Асель Назарбетова на экспертном заседании в Институте философии, политологии и религиоведения.

Эксперт объяснила и главное отличие этих выборов от парламентских. Депутатов Мажилиса избирают по партийным спискам, а в маслихаты можно пройти и по одномандатному округу, в том числе путём самовыдвижения.

По мнению Назарбетовой, это позволяет активным людям участвовать в политике, даже если они не состоят в партии. Когда обсуждались конституционные изменения, вопрос о том, что в парламент можно попасть только по партийным спискам, вызвал в обществе споры. Выборы в маслихаты дают гражданам другой путь в политику.