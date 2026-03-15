Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев после голосования на республиканском референдуме ответил на вопросы журналистов об эвакуации казахстанцев из-за рубежа и прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях мемы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты отметили, что в интернете распространяются мемы с фразой «Почему я не родился казахом?», намекая на то, что Казахстан активно помогает своим гражданам за рубежом.

Отвечая на вопрос, министр отметил, что несмотря на предупреждения о возможных рисках, некоторые граждане продолжают выезжать за границу.

«Как так? Нужно спросить у этих людей. Это бесстрашные люди. Знаете, наших граждан очень сложно чем-то напугать. Поток, конечно, уменьшается, но кто-то едет из-за того, что цены на отели снизились, у кого-то появляются другие возможности. Кто-то фаталист — у каждого свои причины. Мы предупреждаем: если вы едете, нужно быть готовыми к тому, что при возвращении могут возникнуть определенные сложности. Но если что-то случится, государство будет помогать», — сказал Ермек Кошербаев.

Глава МИД также ответил на вопрос о том, обращались ли граждане других государств за помощью к Казахстану.

По его словам, подобное взаимодействие между странами является обычной практикой.

«В первые дни я созвонился со своими коллегами из стран Центральной Азии. Мы сразу договорились, что в случае возникновения проблем будем обращаться друг к другу. Так и происходило. Были случаи, когда на наших самолетах перевозили граждан Кыргызстана, а, например, российские самолеты доставляли людей в Кыргызстан. Это обычная практика, это нормально», — отметил министр.

По словам Кошербаева, в некоторых случаях эвакуационные рейсы выполнялись как на бесплатной, так и на платной основе.

«Там же были и платные рейсы, например у авиакомпаний. Некоторые рейсы были отложены, количество пассажиров ограничено. Мы старались действовать по спискам. Иногда возникали элементы хаоса, но мы старались быстро решать эти вопросы», — добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку своим гражданам в сложных ситуациях за рубежом.