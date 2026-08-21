Почему засохли цветы в сквере Ганди: в акимате Алматы ответили на жалобу

Жительница Алматы обратила внимание на состояние цветов в сквере имени Ганди. В опубликованном в социальных сетях видео видно, что часть растений начала засыхать. По словам горожанки, причина может быть в отсутствии полива, передает BAQ.KZ.

Автор видео рассказала, что цветы в сквере высадили недавно, однако сейчас многие из них выглядят увядшими.

«Здесь посадили красивые цветы. Но их не поливают. Из-за этого они засыхают. Никакого полива не видно», – рассказала жительница.

В акимате Алматы прокомментировали жалобу и объяснили ситуацию иначе. По данным городских властей, цветы в сквере Ганди были высажены в рамках социальной ответственности. При этом речь идет об однолетних растениях, жизненный цикл которых к концу лета подходит к завершению.

«Летний сезон подходит к концу. В связи с этим завершается и жизненный цикл однолетних цветов. В ближайшие дни засохшие растения уберут, а территорию приведут в порядок. В следующем году высадка цветов здесь продолжится», – сообщили в акимате.

Таким образом, в акимате связывают нынешнее состояние клумб не с отсутствием полива, а с сезонным увяданием однолетних растений.

Сквер имени Ганди является одним из популярных общественных пространств Алматы. В последние годы на его территории проводились работы по благоустройству и озеленению.

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