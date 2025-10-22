Инициатива акимата Костаная по продаже готовых домов и выдаче земельных участков в новом микрорайоне Кунай столкнулась с серьёзными проблемами. Несмотря на вложенные миллиарды и готовую инфраструктуру, желающих переехать в этот район оказалось немного. В проблеме разбирался корреспондент BAQ.kz.

О планах реализовать неиспользуемое жильё власти объявили в конце июня. По словам акима города Марата Жундубаева, решение связано с тем, что в Кунае простаивают коммуникации, построенные за счёт бюджета, а также 124 коттеджа, возведённые за республиканские средства, но так и не обретшие владельцев.

"В очереди на получение земли под индивидуальное строительство у нас более 40 тысяч человек. Некоторые стоят с советских времён", — отметил аким.

Микрорайон Кунай застраивается уже несколько лет. Здесь возведены 124 индивидуальных жилых дома — 55 двухэтажных и 69 одноэтажных. Для них проложены тепловые, электрические и газовые сети, а также дороги и подъездные пути, на которые ушло свыше 6 млрд тенге.

Фото Аскар Кенжетаев

Несмотря на готовую инфраструктуру, программа не вызвала ожидаемого интереса. По словам специалистов, основной причиной стал отдалённый характер района: до центра города далеко, а общественный транспорт развит слабо. Кроме того, стоимость готовых домов для многих очередников оказалась неподъёмной. В итоге коммуникации продолжают простаивать, рискуя выйти из строя без регулярной эксплуатации.

В акимате не исключают корректировку механизма реализации жилья, чтобы проект наконец заработал. Рассматриваются новые варианты привлечения покупателей — от пересмотра ценовой политики до возможности льготной ипотеки для очередников.

Помимо коттеджей, очередникам предложили и земельные участки площадью по 8 соток. Всего их — 1668.

"Из них 967 предназначены для одноэтажных домов, а 701 — для двухэтажных. Район должен быть застроен в едином архитектурном стиле. Получивший участок обязан в течение трёх лет возвести дом, иначе земля будет изъята. Право собственности переходит только после ввода жилья в эксплуатацию", — пояснил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Фото Аскар Кенжетаев

В акимате спешно приступили к инвентаризации списков очередников, которые актуализировали до конца августа. К концу лета выяснилось, что этот процесс не быстрый. За полтора месяца удалось проверить лишь около 1500 очередников. Работа оказалась кропотливой, так проводилась совместно с миграционной службой, РАГС и НАО ГК "Правительство для граждан". Власти выясняли, кто из очередников уже получил участки под ИЖС, кто выехал на ПМЖ в другую страну, кто лишился гражданства Казахстана, а кто уже умер. Эти категории граждан автоматически выбыли из списков. Тех, кто остался, в случае отказа тоже могли исключить из очереди.

И тут начался обзвон

Продажа домов и раздача участков началась с середины сентября.

Однако не прошло и месяца, как власти города были вынуждены признать: большого количества желающих приобрести готовые дома стоимость от 29 млн до 32 млн тенге не наблюдается.

В начале октября в местных пабликах начали даже появляться сообщения о том, что сотрудники городского акимата лично обзванивают очередников и предлагают выкупить дома и разобрать участки. "Стоим в очереди 20 лет, а нам предложили отдаленный район". "Хотите землю с домиком за 35 млн тенге? Или за три года построить примерно такой же? Странная программа", - откликались люди в комментариях. Некоторые писали, что им никто не звонил, хотя они рады получить землю.

Фото Аскар Кенжетаев

На днях о том, что ажиотажа вокруг земельных участков нет признал и аким Костаная.

"Наплыва граждан нет, поэтому сами обзваниваем очередников и предлагаем им дома", - констатировал градоначальник.

Эту информацию подтвердили и в отделе земельных отношения акимата Костаная.

"Проблемы есть именно с продажей готовых домов. Как оказалось, люди не готовы платить за них по 30-32 млн тенге. Участки расходятся быстрее, так как землю раздают бесплатно, с последующим оформлением в собственность", - пояснил заместитель руководителя ведомства Бахтияр Жумабеков.

Он не смог назвать точное количество домов, которые уже проданы, но подчеркнул: распределить все жилье нужно "кровь из носа до середины ноября". В противном случае эту программу нужно будет заново утверждать на следующий год. Но в акимате надеются завершить ее в этом году, рассчитывая, что из 40-тысячной очереди в любом случае должно найтись более ста человек, желающих приобрести дома.

Без школы и аптек

Микрорайон Кунай, расположен на окраине Костаная вдоль трассы на моногород Рудный. Район находится через дорогу от действующего кладбища. Помимо домов и одного супермаркета в жилом массиве пока нет ни аптек, ни кафе, ни магазинов. Нет и детского сада, а строительство школы вылилось в большой скандал, который длится уже несколько лет.

Новую школу в Кунае стоимостью 2,2 млрд тенге обещали сдать еще в конце 2023 года, а в январе 2024 года в здании обвалился кусок крыши спортзала. С тех пор на объекте меняются подрядчики, череда судебных разбирательств не прекращается, а власти лишь обещают сдать школу. Очередное такое обещание прозвучало в этом году.

Понятно, что никто не хочет покупать дома в необжитом районе, благоустройство района может занять еще несколько лет. Для этого власти даже оставили шесть участков, чтобы продать их через аукцион для строительства рынка, универсального магазина, сети аптек и гостиницы на 50 мест.

Тем не менее, если очередник отказывается от предложенного дома или земельного участка, его исключают из списка. В случае повторного обращения ему придётся вставать в самый конец очереди — такие положения закреплены в новых Правилах предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, пояснили в отделе жилищных отношений.

Ранее, до внесения изменений, гражданин после отказа мог сохранить своё место в очереди, оставшись под прежним номером. Теперь же правила стали куда строже. Однако, несмотря на ужесточение условий, костанайцы не проявляют особого энтузиазма к покупке домов в Кунае — что открыто признаёт и сам аким города.